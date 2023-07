¿Cómo contratar el servicio eléctrico con la CFE y cuánto cuesta?

Aunque contratar es gratuito, sí debes dar un depósito a la CFE. Foto: Cuartoscuro

Ya sea que te cambias de domicilio o que hayas comprado casa, si tienes la necesidad de contrata el servicio de electricidad con la CFE, hay cosas que debes tomar en cuenta antes, como un pequeño cobro a cubrir y la localización de tu casa.

Si aún no conoces el proceso, no te preocupes, en Unotv.com te contaremos lo que tienes que hacer para tener luz en tu nueva vivienda, que, hasta eso, si no ocurre nada inesperado, no es un trámite complicado, aunque sí debes tener algunos datos a la hora de acudir a la oficina a hacer el contrato.

¿Cómo contratar el servicio de electricidad con CFE?

Cualquiera que sea tu razón para contratar el servicio con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), debes saber que antes de acudir al Centro de Atención a Clientes (CAC) la preparación eléctrica en la que se instalará el medidor y la conexión tiene que estar completa, y siguiendo algunas especificaciones, que incluyen desde la altura de la acometida hasta los interruptores y la altura de los tubos y mufas necesarias para el cableado que entrará al inmueble, así como el conector a tierra.

Sin entrar en muchos detalles respecto a este tema, pues podríamos no acabar nunca y no alcanzarías a ir a hacer tu contrato, en este enlace puedes encontrar las especificaciones que deben cumplir las preparaciones eléctricas, donde aparecen los datos para las instalaciones monofásicas, bifásicas, trifásicas y hasta las de concentraciones.

Ahora sí, una vez que está terminada la preparación, ya puedes acudir a uno de los CAC del organismo, que además puedes ubicar en este enlace, a realizar la contratación. Ten en cuenta que, si se trata de una recontratación, debes estar al corriente con el pago de los recibos, sin cargos pendientes, ya sea porque el dueño anterior de la casa canceló el servicio al vendértela, o que tú mismo terminaste un contrato por alguna razón. En algunos casos no puedes hacer un contrato nuevo si el dueño anterior dejó deudas, tenlo en mente.

Ver más Ubica tu centro de atención a clientes más cercano en este link:https://t.co/zpo1JWxybf o escaneando el QR.



Recuerda que estamos #ConectadosContigo pic.twitter.com/x3jGWan0QM — CFE_Contigo (@CFE_Contigo) June 29, 2023

Ahora que para hacer la contratación en la ventanilla del CAC te pedirán los siguientes datos:

Dirección del inmueble, con calle, número exterior/interior, colonia, municipio, estado, código postal y entrecalles

Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

Identificación oficial

Teléfono

Correo electrónico

Carta poder simple o notariada, en caso de hacerlo a través de representante

Acta constitutiva en original y copia simple, si contratas a nombre de una persona moral, con la documentación que acredite la representación

Una vez concluido este trámite, tendrás que esperar hasta dos días hábiles para recibir respuesta sobre su aprobación, en el caso de los servicios en zonas urbanas, y cinco días en las rurales.

Sin embargo, la CFE también pone como requisito que el inmueble se encuentre a no más de 35 metros de uno de sus postes, en áreas urbanas, y a no más de 50 metros en las rurales. En caso de que no sea así, tendrás que solicitar la factibilidad en las oficinas de la comisión, con el que analizarán si aun así es factible proporcionarte el servicio, o en su caso desarrollar el proyecto y presupuesto para la colocación de un nuevo poste para acercar la red a tu vivienda.

Este trámite también aplica en el caso de que solicites una conexión de toma trifásica, que como recordarás, al suministrar una gran cantidad de energía con sus tres fases simultáneas, es usada regularmente para dar servicio en grandes complejos, como fábricas o almacenes, que requieren de mayor electricidad que una vivienda.

¿Cuánto cuesta contratar el servicio de CFE?

Ahora que, como mencionamos antes, hay un pequeño cobro que tendrás que pagar al pedir el servicio, aunque no tengas ningún adeudo anterior, del que dependerá que siga adelante tu solicitud. Aunque aclaramos que en sí la contratación no tiene ningún costo, por lo que no deberías pagar nada en el CAC ni a sus trabajadores cuando hagan la conexión.

Sin embargo, aunque el trámite es gratuito, sí tendrás que pagar entre 189 y 202 pesos por un hilo, en el caso de los cobros bimestrales, y entre 95 y 101 pesos en los mensuales, también por un hilo. Este cobro, a manera de depósito por el uso del medidor, te llegará en el primer recibo. Según el mes del año deberás pagar según si tu facturación es mensual o bimestral:

Hilos Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ags Sept Oct Nov Dic Men 1 95 96 97 98 99 100 101 101 2 284 285 287 289 291 293 294 296 298 300 302 303 3 331 333 335 337 339 341 343 345 348 350 352 354 Bim 1 189 190 191 193 194 195 196 197 199 200 201 202 2 567 571 574 578 581 585 589 592 596 599 603 607 3 662 666 670 674 678 683 687 691 695 699 704 708

Ya con esta información, sólo tienes que acudir a uno de los Centros de Atención a Clientes de la CFE a realizar tu contrato, igual puedes resolver tus dudas hablando al 071, sobre todo en cuanto a las cuestiones técnicas que deberás solventar a la hora de que te conecten a la red.