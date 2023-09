¿Qué es la tarifa Pequeña Demanda Baja Tensión de la CFE con la que se puede pagar menos?

Con la tarifa PDBT de la CFE pagarás una cuota fija. Foto: Cuartoscuro

Una de las cosas en las que siempre se buscará gastar menos es en el recibo de electricidad, y aunque cada bimestre pareciera que está contra nosotros, la CFE tiene el esquema PDBT, creado para que los pequeños consumidores paguen menos, y aunque está pensado para negocios, algunas viviendas pueden usarlo.

De entrada, destaca que todos los pequeños negocios usan la tarifa de Pequeña Demanda Baja Tensión (PDBT) de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), con la ventaja de que tiene un pago fijo, sin importar de cuánto utilices de energía eléctrica, mientras te mantengas por debajo de los 25 kW al mes.

¿Cómo pagar menos en el recibo de electricidad?

Y es que en este esquema pagarás en septiembre de 2023 tan sólo 62.82 pesos en el Valle de México Norte y 58.25 en la zona del Valle de México Centro. La ventaja de ésta es que, aunque varía según donde se ubica el inmueble, pagarás algo fijo, a diferencia de los esquemas implementados para las viviendas.

Asimismo, como ya dijimos antes, todos los negocios pequeños, como misceláneas, consultorios médicos, talleres mecánicos y heladerías, entre otros aplican para esta tarifa, aunque si el recibo de tu local no excede los 25kW/mes, puedes aplicar para éste, es que no lo tienes, únicamente acudiendo a uno de los Centros de Atención a Clientes (CAC) de la CFE y solicitando un nuevo contrato, por lo que es necesario que lo solicite el propietario del inmueble.

De igual forma, si en vez de un negocio quieres reducir la cuenta de la electricidad en tu hogar, también puedes solicitar aplicar a esta tarifa, donde aplicará el mismo límite de 25kW al mes, así que dependerá mucho de cuánta energía requiere realmente tu casa, lo que te ayudará si ya mejoraste la eficiencia energética de tus aparatos eléctricos.

Para ello, deberás hacer el mismo trámite que ene l caso de los negocios, yendo a un CAC de la CFE solicitando el nuevo contrato, donde deberás comparar el gasto energético de tu hogar, las tarifas que pagarás y las que has pagado para ver si te conviene, pues recuerda que éstas varían según la región de la que se trate, pues donde las temperaturas son más altas son mayores las tarifas.

Lo que sí, debes tener en cuenta que si estás en el esquema de PDBT y te excedes de los 25kW deberás informar a la CFE para que te apliquen la tarifa de Gran Demanda en Baja Tensión (GDBT), pues de no hacerlo a la tercera medición en que tu negocio u hogar pasen de 25kW por mes, te harán el cambio automático, por lo que la tarifa fija aumentará.