Los cigarros piratas ganarían mercado con el aumento del IEPS. Getty

El Consejo Nacional de la Industria Tabacalera (Conainta) advirtió que el aumento de más del 30% al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicado a los cigarros podría duplicar el mercado ilegal de cigarros en México, alcanzando hasta 50% del total de ventas.

Crecimiento del comercio ilegal de cigarros en México

Actualmente, una de cada cinco cajetillas que se venden en el país es de procedencia ilícita, de acuerdo con la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), lo que representa pérdidas fiscales anuales de entre 13 mil y 15 mil millones de pesos.

Según el estudio El consumo de cigarros ilícitos en México del Instituto Nacional de Salud Pública, el comercio ilegal creció 240% entre 2017 y 2023, al pasar del 8.5% al 20.4% del consumo nacional.

La Conainta, integrada por Philip Morris México, British American Tobacco y Japan Tobacco International, advirtió que un aumento en el IEPS podría fortalecer a las organizaciones criminales que operan la distribución de cigarros ilegales.

El organismo señaló que los cigarros ilegales se han convertido en una fuente de financiamiento para grupos delictivos, los cuales usan los recursos para actividades como narcotráfico, trata de personas y lavado de dinero, según el estudio Cigarros ilegales y crimen organizado elaborado por el Colegio de México.

Impactos del aumento al IEPS en cigarros

La iniciativa presentada el 8 de septiembre ante el Congreso de la Unión plantea incrementar en más del 30% el IEPS a los cigarros, lo que implicaría un aumento de 20 pesos por cajetilla a partir de 2026.

Además, contempla modificar la cuota específica del impuesto de 0.6445 pesos por cigarro enajenado o importado en 2025, para subirla a 1.1584 pesos a partir del 1 de enero de 2030.

La propuesta también incluye un impuesto especial del 200% sobre productos de nicotina, lo que la industria considera una medida que desincentivaría el uso de alternativas menos nocivas.

De acuerdo con la Conainta, los incrementos al IEPS han resultado ineficaces para reducir el consumo o aumentar la recaudación. En 2024, los ingresos por este impuesto disminuyeron 7%, al pasar de 50 mil 400 millones de pesos en 2023 a 46 mil 900 millones.

Industria y organismos alertan sobre contrabando y piratería

Durante el Foro por el Día Nacional de Combate al Contrabando y Delitos en Materia de Derechos de Autor, autoridades y empresarios alertaron sobre el crecimiento de los mercados ilícitos en México.

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) reportó el decomiso de un millón 846 mil 730 productos de contrabando en 2024, con valor de 42 millones de pesos, un aumento del 85% respecto a 2023.

El presidente de la Conainta, Gastón Zambrano Margáin, indicó que el contrabando de cigarros podría aumentar de 20% a 50% de la oferta total si se aprueba el incremento al impuesto.

Por su parte, la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) advirtió que sectores como el textil, farmacéutico y tabacalero se encuentran entre los más afectados por la piratería y el comercio ilícito.

Llamado de la industria tabacalera

La Conainta exhortó a las autoridades a analizar las consecuencias de la reforma y propuso implementar una reforma fiscal equilibrada que combata el comercio ilícito y promueva productos de nicotina regulados.

El organismo señaló su disposición para establecer espacios de diálogo que permitan encontrar alternativas de recaudación y salud pública sin fomentar el contrabando ni el financiamiento de organizaciones criminales.