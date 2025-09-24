Citi acuerda vender 25% de Banamex a Fernando Chico Pardo

GENERANDO AUDIO...

Fernando Chico Pardo comprará el 25% de Banamex. Fotos: Cuartoscuro

Citi anunció este 24 de septiembre de 2025 que una compañía de Fernando Chico Pardo y su familia comprará el 25% de la participación accionaria de Banamex. La operación, que aún requiere autorizaciones regulatorias, se prevé que concluya en la segunda mitad de 2026.

Este acuerdo marca el inicio de una alianza estratégica a largo plazo entre Citi, Banamex y uno de los empresarios más reconocidos del país. Según la institución, la inversión refuerza la confianza en el futuro del banco y en su plan de crecimiento en negocios, transformación digital y atención a clientes.

Inversión de Fernando Chico Pardo en Banamex

La entrada de Fernando Chico Pardo como socio de Banamex busca fortalecer la estrategia actual de la institución, que incluye la modernización tecnológica, el impulso a la relación con clientes y la expansión en distintas áreas del negocio financiero.

El director general de Banamex, Manuel Romo, aseguró que esta alianza combina la visión estratégica de Citi y la experiencia empresarial de Chico Pardo con el objetivo de colocar al cliente en el centro de sus operaciones.

Compromiso con México y transformación digital

En su declaración, Fernando Chico Pardo destacó que Banamex es una institución “icónica” en México y que su compromiso será acelerar la digitalización y garantizar un servicio excepcional en todos los puntos de contacto. Subrayó además que invertir en México es “la mejor opción” por su potencial de crecimiento y reiteró su apuesta por apoyar a los sectores productivos del país.

Por su parte, Citi recordó que la desinversión de Banamex sigue siendo una prioridad estratégica. La decisión sobre la fecha y la estructura de la futura oferta pública inicial dependerá de las condiciones del mercado y de las autorizaciones regulatorias que se obtengan en los próximos meses.

