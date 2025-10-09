GENERANDO AUDIO...

Citi anunció este 9 de octubre de 2025 que rechazó la oferta de Grupo México para adquirir Banamex, tras evaluar la propuesta financiera y los términos de la operación.

En un comunicado emitido desde Nueva York, la firma aseguró que, luego de un análisis detallado, decidió no aceptar la propuesta presentada por el conglomerado mexicano encabezado por Germán Larrea.

Citi confirma su plan de OPI para Banamex

El banco estadounidense reafirmó su decisión de continuar con la Oferta Pública Inicial (OPI) de Banamex, anunciada el 24 de septiembre de 2025, como parte de su estrategia para concretar la desinversión en México.

“Creemos firmemente que la operación anunciada y la OPI planificada nos permitirán completar la desinversión de Banamex de manera responsable y maximizar el valor para nuestros accionistas”, señaló Citi