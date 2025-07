GENERANDO AUDIO...

Manifestaciones y plantón de la CNTE. Foto: Cuartoscuro

Las marchas en la Ciudad de México en lo que va del 2025 han dejado pérdidas por más de 350 millones de pesos en ventas no realizadas y casi 21 millones en daños materiales, de acuerdo con cifras de la Cámara de Comercio de la Ciudad de México. El organismo contabilizó 23 movilizaciones entre febrero y junio de este año.

Millones de pesos en pérdidas en lo que va de 2025

En entrevista con Uno TV, el presidente de la Cámara de Comercio de la Ciudad de México, Vicente Gutiérrez Camposeco, explicó los daños económicos que se tienen hasta junio de 2025.

“Tenemos, de febrero a la fecha, 23 marchas en la Ciudad de México. Lo que ha representado el no realizar ventas por 350 millones 309 mil pesos, y en daños materiales, por 20 millones, 855 mil pesos… Sí consideramos un incremento (con respeto al 2024), incluso en la violencia”

Además, el empresario detalló las cifras que mes con mes se perdieron en la capital del país a causa de las manifestaciones registradas en el primer semestre del año.

Durante febrero, Gutiérrez Camposeco destacó que la manifestación de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa dejó pérdidas de hasta por 22 millones de pesos, entre ventas no realizadas y daños materiales.

“En febrero tuvimos una, de los colectivos Ayotzinapa, que evitó la venta de 14 millones de pesos y se tuvieron daños materiales por 8 millones de pesos”

El panorama no cambió para el tercer mes del 2025, pues, de acuerdo con las cifras de la Cámara de Comercio capitalina, las pérdidas ascendieron a más de 25 millones de pesos.

“En marzo tuvimos una, que fue el colectivo feminista y fueron 18 millones de no venta y con daños materiales de 7 millones 560 mil pesos”.

Para mayo, las pérdidas siguieron acumulándose. Durante ese mes, según Gutiérrez Camposeco, se registraron 16 marchas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), lo que representó un daño económico superior a los 205 millones de pesos.

“En mayo hubo 16 marchas de la coordinadora de maestros en diferentes puntos de la ciudad… Esto significó el no tener ventas por más de 205 millones de pesos, y en daños materiales, alrededor de 2 millones 150 mil pesos”, explicó Gutiérrez Camposeco.

Durante junio, las marchas de la CNTE volvieron a representar pérdidas para los negocios en la capital de 104 millones de pesos, aproximadamente. A esa cifra se sumó el daño de la marcha “anti-gentrificación” en colonias de la alcaldía Cuauhtémoc.

“En el caso de junio, de la coordinadora, tuvimos cuatro marchas de ellos y con una que no pudimos vender alrededor de 104 millones de pesos. En esa, afortunadamente, no hubo daños materiales. Y la última, que es la más vistosa por lo que ha representado, es en la Roma, Condesa e Hipódromo, con no ventas o ventas no realizadas por 8 millones 770 mil pesos y daños materiales de 3 millones 145 mil”, sentenció el presidente de la Cámara de Comercio capitalina

¿Qué marchas dejan mayores pérdidas para los negocios en CDMX?

De acuerdo con el empresario, en lo que va del 2025 se ha detectado dos movimientos en donde más pérdidas económicas hay: uno, las manifestaciones feministas, con un mayor impacto en daños materiales, y la CNTE con un impacto negativo en las ventas no realizadas.

“En el colectivo feminista hubo daños materiales por más de 7 millones y pérdidas de 18 millones. Pero los de la CNTE, en materia de no vender y evitar ventas, fueron entre mayo y junio alrededor de 300 millones de pesos”

¿Qué zonas de la capital son las más afectadas?

Aunque las marchas y manifestaciones se registran en diversos puntos de la capital mexicana, la Cámara de Comercio tiene detectadas las zonas en donde es mayor el impacto.

“Es la zona centro de la Ciudad de México, Reforma, Insurgentes, el Zócalo, todo el centro histórico”

Sin embargo, destaca casos como el del CNTE que han bloqueado importantes puntos como el acceso al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en un intento de “estrangular” a la capital. Situación que, a decir de Gutiérrez, “ha sido muy grave”.

Empresarios piden apoyo fiscal y coordinación

Ante el panorama de pérdidas millonarias que representan las manifestaciones en la Ciudad de México, los empresarios piden un respiro fiscal a las autoridades.

“Lo que nosotros hemos planteado como Cámara de Comercio es que, por lo menos, estos negocios deberían, en esos momentos de las marchas, tener exención del pago de impuesto sobre la nómina, por esos días… Entonces, queremos negociar y platicar con las autoridades de que, bueno, también ellos comprendan a los empresarios, sobre todo los pequeños y microempresarios, de ayudarlos en el tema del pago sobre el impuesto de nómina”.

Recordó el caso del plantón que, por varias semanas, mantuvieron maestros de la CNTE en el primer cuadro del Centro Histórico en exigencia al cumplimiento de sus demandas.

Además, confirmó que se ha tenido diálogo con las autoridades para evitar con diversos recursos, como el uso de la fuerza, que las manifestaciones sean una piedra en el zapato de la economía.

“Ya está habiendo coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, con la Secretaría de Gobierno y con la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México. Sin embargo, también tenemos que pedir a las autoridades que a través del uso legal de la fuerza eviten que los grupos anárquicos estén vandalizando, incluso agrediendo a trabajadores”.

Destacó la importancia de las mesas de trabajo con las autoridades “para ayudar, para hacer trabajo en equipo, para que también ellos nos ayuden a nosotros”.

Comerciantes imponen denuncias tras marchas

De acuerdo con Gutiérrez, se tiene registro de algunos empresarios que han acudido ante las autoridades para presentar una denuncia tras las manifestaciones.

“De la semana pasada han sido dos negocios que presentaron denuncias y seguramente estos negocios la presentaron porque han estado asegurados y tienen que hacer la reclamación correspondiente a su empresa de seguros”.