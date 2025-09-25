¿Cómo cambio el límite en transferencias bancarias a partir del 1 de octubre?

GENERANDO AUDIO...

Transferencias bancarias. Foto: Cuartoscuro/Archivo.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) informó que, a partir del 1 de octubre de 2025, los bancos deberán habilitar en sus aplicaciones la opción para fijar un límite de transferencias digitales, conocido como MTU (Monto Transaccional del Usuario).

Esta medida busca reforzar la seguridad en operaciones electrónicas como pagos SPEI, CoDi y Dimo.

¿Qué es el MTU y cómo configurar el límite de transferencias bancarias?

El MTU es el monto máximo que cada cliente podrá establecer en su banca en línea o aplicación móvil para transferencias a terceros. No aplica para pagos en ventanilla ni con tarjeta física.

Podrás fijar el tope desde tu app bancaria, que, dependiendo de la institución financiera, será la forma de hacerlo. Aquí te damos unos ejemplos:

Inbursa

Si ya tienes cuentas agregadas:

Seleccionar la cuenta y dar clic en editar

Establecer un monto de límite diario

Para registrar cuentas nuevas:

Introducir número de cuenta

Establecer un monto límite diario

Proporcionar los últimos 9 dígitos del panel de firma, número que viene en la parte posterior de tu tarjeta; la cual deberá estar activa y vigente.

Cada vez que modifiques el límite, recibirás un mensaje (SMS), en tu teléfono celular, este mensaje contendrá los 4 últimos dígitos de la cuenta modificada.

Banamex

Si ya tienes cuentas agregadas:

Ir a la opción Transferir

Seleccionar la cuenta y dar clic en editar

Establecer un monto de límite diario

Para registrar cuentas nuevas:

Ingresar y hacer clic en Transferir y selecciona “Dar de alta cuenta”

Verificar que la información sea correcta y confirmar la operación con tu NetKey

Elegir el tipo de beneficiario que se dará de alta: Cuentas Banamex, de otro banco, tarjeta de crédito de otro banco o departamental, créditos de otros bancos, servicio u orden de pago

Ingresar los datos y monto máximo de depósito

HSBC

Entra a tu app

Seleccionar la opción Transferir y pagar

Dar clic en Editar límite por transferencia (esta opción se encuentra en la sección “Servicios frecuentes”)

Configurar el monto

El MTU se aplicará a transferencias electrónicas, pagos SPEI, CoDi y Dimo. Cada usuario deberá hacerlo antes del 1 de enero de 2026.

Si no lo configuras, el banco asignará automáticamente un límite de mil 500 UDIS (unos 12 mil 800 pesos) por transacción.

¿Qué pasa si no configuro el MTU?

Si no ajustas tu MTU, el límite impuesto por defecto podría ser insuficiente para operaciones como pago a proveedores, compra de insumos o transferencias mayores.

El banco no acumulará montos: si necesitas enviar más, tendrás que modificarlo de manera manual en la aplicación.

No configurar el MTU puede generar retrasos en operaciones y complicaciones para negocios o usuarios con alta actividad financiera, sobre todo en momentos críticos.

Fechas clave que debes recordar

1 de octubre de 2025 . Los bancos deberán habilitar la opción MTU en apps

. Los bancos deberán habilitar la opción MTU en apps 1 de enero de 2026. Todos los clientes deberán tener configurado su límite

La CNBV recomienda a los usuarios entrar a su banca digital a partir de octubre y ajustar su límite de transferencias según sus necesidades para evitar contratiempos.