¿Estrés financiero? Cómo deshacerte de deudas antes de que termine el año

No contar con una cultura del ahorro, suele ponernos entre la espada y la pared cuando surgen problemas económicos, debido a que no llevamos un control de nuestros gastos. En Unotv.com, te damos algunos consejos para que sepas cómo deshacerte de tus deudas, antes de que termine el año y no caigas en estrés financiero.

Preocuparnos mejor por nuestras finanzas personales, nos evita de deudas. Si eres una persona que destinas más del 30% de tus ingresos al pago de éstas, puedes considerar que te encuentras en una situación de sobreendeudamiento que puede ponerte en dificultades.

Registra todas tus deudas y revisa cuánto destinas al mes en pagarlas. Conoce cuáles son las más caras y qué porcentaje de tu ingreso se va en el pago de todas ellas. Si pagas intereses, tardarás más tiempo en liquidarlas y si dejas de pagarlas serás considerado un moroso.

Diseña un plan de pagos

Tener tu lista con los detalles de tus deudas, te permitirá decidir cómo comenzar a liquidarlas. Inicia con las más pequeñas y sigue con las más grandes. Prioriza con las que consumen más intereses y comienza a cubrir el pago mínimo más el 10% de tus ingresos, hasta terminar de pagarla. Posteriormente, aplica el mismo método con la segunda deuda y continua así hasta terminar con todas.

¿Qué hacer si tu deuda ya es demasiado grande?

Si tu deuda ya es demasiado grande, acude a tu banco para discutir algún acuerdo, los cuales pueden ser:

Consolidación de deuda

Permite unificar todas las deudas para que logres pagar un menor monto mes a mes a un solo proveedor. Recuerda comparar cuál banco te ofrece mejores condiciones, la menor tasa de interés y comisiones anuales (CAT). Entre las ventajas de consolidar tu deuda se encuentra que podrás ahorrar en CAT y disminuir los intereses a pagar.

Restructuración de deuda

Busca conseguir un convenio con el fin de ampliar los plazos originales y así pagar mensualidades más accesibles, pero se corre el riesgo de pagar más intereses. Procura negociar un esquema de pagos fijos. Tendrás que contemplar gastos adicionales para cubrir el monto de negociación o gestiones. Su mayor ventaja es que podrás mantener una buena calificación en tu historial crediticio.

Quita de deuda

Es la petición formal de un deudor a su acreedor para que su deuda sea rebajada. Esta es una de las últimas alternativas y normalmente es utilizada cuando la situación es muy complicada. Se intenta llegar a un acuerdo con el banco para que te ofrezca el descuento y puedas liquidar tu deuda. Afectarás de forma negativa tu calificación en el Buró de Crédito, debido a que no estarías pagando el total de la deuda y sus intereses.

¿Qué recomendaciones te ayudan a saldar una deuda?

Ponte un plazo para liquidar tus deudas

Paga siempre en tiempo y forma

Administra y optimiza el dinero para ellas

Prioriza y cubre las que generan más intereses

Salda las pequeñas deudas en un solo pago

Cubre más de la cuota mínima

No te atrases en tus pagos

No pagues una deuda generando otra

Esperamos que con esta guía salgas de tus deudas y problemas financieros, para que tengas mayor tranquilidad en tu vida cotidiana antes de terminar el año.