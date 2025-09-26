¿Cómo realizar una transferencia bancaria superior al límite del MTU?

GENERANDO AUDIO...

A partir del 1 de octubre de 2025, las transferencias bancarias realizadas en México tendrán cambios importantes debido a la nueva regulación impulsada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Este nuevo mecanismo, llamado Monto Transacción del Usuario (MTU), tiene como objetivo reforzar la seguridad en las operaciones bancarias digitales y así prevenir los fraudes.

Aquellas personas que no configuren su MTU antes de las 23:59 horas del 30 de septiembre de 2025, los bancos les limitarán de manera automática un máximo de mil 500 Unidades de Inversión (UDIS), es decir, alrededor de 12 mil 800 pesos. Esto podría complicar las transacciones que se quieran hacer superiores a la mencionada cantidad.

¿Cómo realizar transferencias bancarias superiores al límite del MTU?

En caso de que se requiera realizar una transacción superior al límite del MTU, se deberán aprobar medidas de seguridad adicionales para hacer el movimiento. Entre ellas se encuentran:

Validación en la banca móvil

Mensaje de texto

Llamada telefónica

Correo electrónico registrado

De no aprobar estas medidas, las transacciones serán rechazadas automáticamente por la entidad bancaria en cuestión.

Con esto, de acuerdo con la CNBV, se busca que las operaciones sean realizadas con la autorización real del titular de la cuenta y así evitar posibles robos de identidad o fraudes.

¿Cómo configurar el límite de transferencias bancarias?

Para poder modificar el límite de transferencias bancarias, los usuarios podrán realizar el procedimiento desde la aplicación móvil de la institución financiera que utilizan.

Es importante señalar que cada entidad bancaria tiene diferentes protocolos; sin embargo, la mayoría solicitará dos métodos de autentificación, las cuales pueden ser contraseña dinámica y confirmación por llamada telefónica, correo electrónico o mensaje de texto.

La CNBV y las instituciones bancarias recomiendan realizar la configuración del límite de transferencias bancarias antes de las 23:59 horas del 30 de septiembre de 2025.

