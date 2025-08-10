GENERANDO AUDIO...

Tramita tu CSF vía internet. Foto: Cuartoscuro/Getty Images.

La Constancia de Situación Fiscal (CSF), documento que contiene la información fiscal de los contribuyentes ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), podrás recibirla de manera automática por un año.

Así lo informó el SAT, llamando a los usuarios a realizar los siguientes pasos a través de internet.

¿Cómo recibir la Constancia de Situación Fiscal mensualmente por un año?

Para poder recibir la Constancia de Situación Fiscal de manera mensual por un año, el contribuyente debe:

Ingresar a satid.sat.gob.mx y seleccionar la opción Constancia de Situación Fiscal con CIF

Proporcionar: Registro Federal de Contribuyentes (RFC) Correo electrónico

Capturar el captcha

Ingresar el código recibido a través del correo electrónico

Capturar o adjuntar la identificación oficial

Grabar el video con la frase proporcionada

Firmar la solicitud digitalmente

¿Qué es la Constancia de Situación Fiscal?

La CSF, detalla el SAT, es un documento contiene la información fiscal de la persona y permite verificar que esté inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), además integra datos como: