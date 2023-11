¿Cómo sé si clonaron mi tarjeta y qué debo hacer si me pasa?

Puedes reclamar si sacaron dinero o compraron con tu tarjeta. Foto: Shutterstock

Aparte del no saber cómo utilizarla sanamente, entre los principales temores al usar una tarjeta bancaria es la posibilidad de que alguien haga uso inadecuado de ella, por lo que esta vez en Unotv.com te decimos cómo saber si alguien clonó tu tarjeta y qué debes hacer si te pasa.

Desde su invención, las tarjetas bancarias, tanto de débito como crédito, han evolucionado y adquirido candados de seguridad, aunque a veces no son suficientes y puedes ser víctima de algún delito y perder tu dinero.

¿Cómo saber si clonaron tu tarjeta?

Respecto a cómo puedes saber si tu tarjeta fue clonada, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) refiere que la forma más fácil y clara es identificar los movimientos desconocidos que se generen con tu cuenta bancaria, en especial aquellas compras hechas en establecimientos físicos.

Mientras que también existe la manera “preventiva”, que es a través de las notificaciones de tu banco y su aplicación móvil sobre cualquier operación que se realice con tu cuenta, no sólo con el plástico.

Esta opción tiene sus ventajas al avisarte en el momento en que está ocurriendo el delito, cuando a través del Estado de Cuenta, la revisión de movimientos o incluso al querer comprar algo y notar que no tienes fondos, sería mucho tiempo después y ya cuando puede haber afectaciones mayores, pues con una tarjeta clonada regularmente van sacando el dinero a través de varias compras pequeñas.

En este sentido, la Condusef refiere que, entre otros aditamentos y técnicas, uno muy común es el uso de skimmers, que son escáneres instalados en la ranura del cajero automático capaces de transferir la información de tu plástico a una tarjeta vacía.

¿Qué hacer si clonan tu tarjeta?

Por otro lado, si tu tarjeta no pasó al pagar algo o te llegó alguna notificación, y ya comprobaste que hubo movimientos que tú no hiciste, la Condusef recomienda que debes meter una reclamación ante tu banco.

La institución agrega que tienes hasta 90 días naturales desde la fecha en que se realizó el cargo para reclamar, mientras que, de acuerdo con la ley el banco tendrá cuatro días hábiles para devolverte el dinero que te quitaron. A menos, claro, que comprueben que sí autorizaste la compra a través de algún sistema de autentificación en línea, NIP o firma física, cuando volverá a retirar los recursos.

Para hacerlo, deberás acudir a la sucursal de tu banco y preguntar por la Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE), donde llenarás el formato de solicitud de aclaración, de la que te darán un folio, y que deberán responderte en menos de 30 días hábiles, tanto si tu trámite procede, como si no procede.

En tanto que, mientras el banco regresará a tu tarjeta el dinero que había sido retirado ilegalmente, si procede tu reclamación, o no recibes respuesta en 45 días, ya no podrán quitarte ese dinero. Además, el banco no podrá cobrarte intereses moratorios ni ningún otro por no pagar el cargo reclamado.