Que no te engañen en las casas de empeños. FOTO: Getty Images | ilustrativa

Estamos en enero, y es bien conocido que con los gastos que se han realizado, la cuesta de este mes es complicada, por lo que algunas personas optan por acudir a las casas de empeño para obtener un dinero por sus artículos, sin embargo, hay tener en cuenta diferentes puntos para evitar ser engañado.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) emite algunas recomendaciones para que hagas una buena elección a la hora de realizar un empeño y obtengas un beneficio.

¿Qué es una casa de empeño?

Una casa de empeño es el proveedor, persona física o sociedad mercantil no regulada por leyes y autoridades financieras que de forma habitual o profesional realiza u oferta al público contrataciones u operaciones de mutuo con interés y garantía prendaria.

¿Qué hay que hacer antes de acudir a dejar tu prenda?

Debes saber que las casas de empeños deben estar en el Registro Público de Casas de Empeños (RPCE) para que tengas mayor seguridad a la hora de realizar algún trámite con ellos, mismo que puede checar aquí.

Profeco sugiere que antes de acudir leas su contrato registrado con ellos.

El mejor monto en las casas de empeños

Las casas de empeños te pueden engañar con el monto que te ofrecen, por ello hay que tomar en cuenta la tasa de interés, que es el porcentaje del monto que ofrecen sobre el avalúo.

Normalmente, las y los consumidores son quienes deciden ir con quien otorga un mayor préstamo y no un menor interés, debido a la necesidad económica que se les presenta y por la cual realizan el empeño de sus artículos.

Esto repercute en la cantidad de demasía o remanente, cuando se presenta el supuesto de perder la prenda.

Es importante tener en cuenta que un factor que influye en el cobro de interés es que tan comercializable es el artículo que dejas en prenda.

Ver más 🔎Es importante que antes de empeñar compares varias casas de empeño y elijas la que más te convenga.



🧐Infórmate y no te dejes engañar con el monto de préstamo que te ofrecen. 💰#EmpeñaConInformación pic.twitter.com/CjacybIPUo — Profeco (@Profeco) January 7, 2023

Recomendaciones al empeñar

Observa y analiza la información plasmada en los anuncios de la sucursal.

Pregunta sobre los cotitulares, son las personas que pueden desempeñar a tu nombre.

Infórmate acerca de los tipos de empeño existentes en cada casa de empeño, ya que pueden variar.

Recuerda que no pueden calcular intereses sobre intereses de tu monto a pagar, solo se calculan sobre la deuda principal.

No olvides que, al no hacer el pago del refrendo o del desempeño en la fecha especificada en el contrato, la prenda se pondrá a la venta y podrá recuperarse mediante el desempeño extemporáneo, siempre y cuando no se haya vendido o apartado.

Corrobora que el cobro del CAT sea correcto utilizando la Calculadora del Costo Anual Total del Banco de México en:

Pregunta por comisiones y costos adicionales.

Verifica que la báscula donde pesan tu joyería tenga el holograma de verificación de la Profeco.

Lee el contrato y verifica los plazos de pago y oportunidades de refrendo.

No se te olvide en las casas de empeños

Es necesario que prevengas cobros excesivos o cláusulas abusivas.

Empeña solo en casos muy necesarios y procura que el pago para recuperar el bien que dejaste, no supere el 35% de tus ingresos totales.

Compara entre cada una de las casas de empeños, la forma en la que más se adapte a tus necesidades y analiza las tasas de interés.