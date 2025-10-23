GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro/ Ilustrativa

La planta automotriz Cooperation Manufacturing Plant Aguascalientes (COMPAS), una de las más importantes del sector en el estado, cerrará sus operaciones el 31 de mayo de 2026, según informó la propia empresa a sus proveedores a través de un comunicado fechado el 23 de octubre de 2025.

El cierre obedece a cambios en la dinámica del mercado automotriz y en las preferencias de los consumidores, de acuerdo con el texto firmado por el Comité de Dirección de la compañía.

“Los accionistas de COMPAS han tomado la decisión de concluir las operaciones de esta planta el 31 de mayo de 2026”, señala el documento.

Fin de producción para Infiniti y Mercedes-Benz

En el comunicado, la empresa detalló que la producción de los modelos Infiniti concluirá en noviembre de 2025, mientras que el ensamble del Mercedes-Benz GLB finalizará en mayo de 2026, marcando así el fin de la actividad productiva de la planta ubicada en Peñuelas, Aguascalientes.

“Los vehículos que ensamblamos tienen un ciclo de vida natural”, explica la compañía, fundada como una alianza entre Renault-Nissan y Daimler.

COMPAS subrayó que mantiene solidez financiera y plena capacidad de pago, por lo que cumplirá en tiempo y forma con todos sus compromisos contractuales.

“Este proceso irá acompañado de una comunicación constante y transparente para dar certidumbre”, añadió la empresa.

Desde su inauguración, la planta ha producido modelos como Infiniti QX50, QX55 y Mercedes-Benz GLB, principalmente para los mercados de Estados Unidos y Canadá.

El cierre de COMPAS representa un ajuste significativo en la industria automotriz de Aguascalientes, uno de los principales polos manufactureros del país.

