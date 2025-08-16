GENERANDO AUDIO...

Pagarás más por este tipo de compras. Foto: AFP

Si compras en plataformas como Shein, Temu o similares, tus paquetes ya pagan más impuestos al entrar a México. A partir de este 15 de agosto, el SAT aplicará una tasa global del 33.5% a los envíos que lleguen desde China y otros países, siempre que ingresen por empresas de mensajería y paquetería bajo el esquema simplificado.

La medida forma parte de la Cuarta Resolución de Modificaciones a las Reglas Generales de Comercio Exterior 2025, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de julio. El objetivo, según Hacienda, es reforzar la vigilancia fiscal y aduanera ante prácticas como subvaluar mercancías para pagar menos impuestos.

Excepciones y tasas reducidas

Si tu paquete vale más de 117 dólares (unos 2 mil pesos) y cuenta con guía aérea o conocimiento de embarque, la tasa baja al 19%, siempre que no esté sujeto a regulaciones o restricciones no arancelarias.

En el caso de envíos desde Estados Unidos y Canadá —países del T-MEC— aplican condiciones diferentes:

Hasta 50 dólares : exentos de IGI e IVA, sólo pagan DTA.

: exentos de IGI e IVA, sólo pagan DTA. Entre 50 y 117 dólares: tasa global del 17%.

Qué significa para los compradores

Con esta modificación, quienes pidan ropa, accesorios o gadgets en plataformas como Shein o Temu verán reflejado el nuevo impuesto en el costo final, pues las paqueterías lo cobrarán antes de entregar el pedido.

El SAT advirtió que seguirá revisando las importaciones para detectar intentos de evasión, considerados delitos de contrabando y defraudación fiscal.