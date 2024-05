¡Increíble! Compró pintura de Leonora Carrington en 2 mil pesos; hoy podría costar 506 mil dólares

“Soy el propietario de esta obra de Leonora Carrington, cuento con todos los documentos legales. Entre ellos, la Constancia de la Galería de Arte Mexicano”.

¿Se imagina comprar una pintura en tan sólo 2 mil pesos y después enterarse de que podría estar valuada hasta en 506 mil dólares? Eso le ocurrió a este hombre, a quien por seguridad sólo llamaremos Carlos.

Ubicó vía internet la pintura titulada “Chapeau Chaud pour le ski”, en español “Gorro caliente para esquiar”, y la adquirió para su esposa hace cuatro años.

“Lo compro, lo llevo con mi esposa y me dice: oye, esto es una obra de arte, está muy bonita y es de la artista consagrada, Leonora Carrington”.

Sorprendido y para saber si la pintura era legítima o no, contactó a la Fundación Leonora Carrington a través del sitio web de esta organización.

“Y le dicen: ‘está bonita, pero nosotros no hacemos certificaciones, nosotros no podemos decirte si es o no es original’. Y él les dice: ‘Bueno, oriéntame con quién puedo acudir’. Le dicen: ‘Ve con la Galería de Arte Mexicano’”.

José Abraham Solís, abogado de Carlos.