Concanaco pide justicia por empresario que denunció huachicol. Foto: Cuartoscuro

La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) expresó su respaldo al combate al huachicol fiscal, pero también exigió justicia por el asesinato del empresario Julio Almanza Armas, ocurrido el 30 de julio de 2024 en Tamaulipas, tras denunciar la venta y trasiego ilegal de combustible.

Respaldan combate al huachicol y exigen que nadie esté por encima de la ley

El presidente de la Concanaco, Octavio de la Torre, afirmó: “Vemos bien y respaldamos los resultados que está presentando el Gobierno de la República, nadie por encima de la ley”.

Recordó que Julio Almanza Armas, exsecretario suyo y presidente de la Federación de Cámaras de Tamaulipas, fue asesinado por denunciar dos situaciones: el huachicol en Tamaulipas y la extorsión en Nuevo Laredo.

Exigen justicia por el asesinato de Julio Almanza

De la Torre subrayó que los responsables deben responder ante la autoridad, sin importar su cargo:

“Nadie puede estar por encima de la ley y, en su caso, deben responder ante las autoridades. Si las investigaciones se encuentran avanzadas, hay que dejarlas seguir y esperamos mayores resultados a efecto de disminuir el huachicol fiscal y cualquier tipo de delito en el país”.

La confederación enfatizó que busca justicia inmediata:

“Nosotros ya quisiéramos que estuvieran los responsables tras las rejas, que es lo que estamos pidiendo en el estado de Tamaulipas. Vamos a seguir impulsando que esa justicia no nada más sea para Julio Almanza, sino para quienes han perdido la vida derivado de la violencia generada con la extorsión”.

