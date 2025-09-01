GENERANDO AUDIO...

Te llaman para cobrarte, pero no tienes deuda: cuidado, es fraude. Foto: Getty.

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) alertó sobre casos de falsos cobradores de deudas en México.

Estos supuestos despachos llaman a los usuarios para exigir pagos, pero en realidad buscan obtener datos personales y bancarios con fines fraudulentos.

¿Qué hacer si te llaman para cobrar una deuda?

De acuerdo con la Condusef, cuando un despacho legítimo contacta a un deudor debe identificarse correctamente, mencionar la institución financiera a la que representa y estar registrado en el Registro de Despachos de Cobranza (Redeco).

Los usuarios deben verificar en línea si el despacho que los contacta se encuentra dentro del registro. En caso contrario, es muy probable que se trate de un intento de fraude.

¿Cómo operan los falsos cobradores?

Los estafadores se hacen pasar por despachos de cobranza y presionan con amenazas de embargo, demandas o afectar el historial crediticio. Además, insisten en que el pago se realice en cuentas bancarias de particulares, lo cual es un foco rojo de fraude.

“La operadora se presentó con un nombre falso y dijo ser de un banco, pero sin usar un lenguaje formal. Yo le expliqué que no tenía ninguna deuda con esa institución; aun así, empezó a amenazar con llamar a mi trabajo, por lo que colgué de inmediato”. Eduardo Olivares

La Condusef explicó que ningún despacho puede cobrar de manera agresiva, violenta o humillante, y mucho menos solicitar pagos en cuentas personales.

Recomendaciones para evitar caer en fraudes

La institución pidió a los usuarios:

No proporcionar datos personales ni bancarios por teléfono

por teléfono Verificar en el portal del Redeco la validez del despacho

la validez del despacho Reportar cualquier irregularidad al número 55 5340 0999 o en el portal de Condusef

Conservar pruebas como números telefónicos o mensajes recibidos

Estas acciones pueden ayudar a frenar intentos de fraude y a proteger la información financiera de los usuarios.

La Condusef reiteró su llamado a los usuarios para mantenerse alerta, no dejarse intimidar por llamadas de supuestos despachos y siempre verificar la información antes de realizar cualquier pago.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]