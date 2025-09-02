Confianza empresarial sube en agosto de 2025, pero sigue debajo del nivel de 2024: Inegi

GENERANDO AUDIO...

Indicador Global de Opinión Empresarial de Confianza (IGOEC). Foto: Shutterstock

El Indicador Global de Opinión Empresarial de Confianza (IGOEC) se ubicó en 49.3 puntos en agosto de 2025, lo que significó un avance mensual de 0.4 puntos respecto a julio, pero un retroceso de 3.4 puntos frente al mismo mes de 2024, de acuerdo con lo publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Con esta caída anual, el indicador suma seis meses consecutivos por debajo del umbral de los 50 puntos, que marca la frontera entre el optimismo y el pesimismo empresarial.

Manufactura y construcción, los más rezagados

El Indicador de Confianza Empresarial (ICE) de Industrias manufactureras se mantuvo en 49.4 puntos, sin cambios respecto a julio, pero con una baja de 3.7 puntos en su comparación anual.

En la Construcción la situación es más crítica: alcanzó 46.2 puntos, lo que implicó una caída mensual de 0.9 puntos y un retroceso anual de 4.9 puntos. Además, este sector lleva 12 meses consecutivos por debajo de los 50 puntos, confirmándose como el más rezagado.

Comercio mejora, pero sigue abajo de 2024

El sector Comercio mostró un repunte mensual de 1.4 puntos, al situarse en 48.5 puntos; sin embargo, frente a agosto de 2024 está 4.1 puntos por debajo.

Esto coloca al comercio en mejor posición que la construcción, pero aún sin alcanzar el nivel de confianza observado el año pasado.

Servicios, único sector con saldo positivo

A diferencia de los demás, los Servicios privados no financieros lograron mantenerse en terreno optimista: reportaron 50.4 puntos, un aumento de 0.3 puntos respecto a julio.

Aunque frente a agosto de 2024 retrocedieron 2.7 puntos, siguen siendo el único sector que se ubica por encima de la línea de los 50 puntos, lo que refleja mayor confianza en este rubro frente a manufactura, comercio y construcción.

Comparativo entre sectores

Construcción : sector más débil con 46.2 puntos

: sector más débil con Comercio : ligera mejora mensual, pero aún debajo con 48.5 puntos

: ligera mejora mensual, pero aún debajo con Manufactura : estable en 49.4 puntos , pero inferior a 2024

: estable en , pero inferior a 2024 Servicios: único con confianza positiva, en 50.4 puntos

Panorama: el comparativo deja claro que la construcción concentra el mayor pesimismo empresarial, mientras que los servicios sostienen el optimismo, pese al retroceso anual.