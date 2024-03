¿Estás en Buró de Crédito? Así puedes limpiar tu historial

Toda persona que tiene una tarjeta de crédito comparte un miedo generalizado: caer en Buró de Crédito. Y es que no es difícil, basta con dejar de pagar algunas cuotas para que las entidades financieras te reporten y tengas mal historial.

Incluso, hay personas malintencionadas que bajo la promesa de limpiar tu historial pide dinero para solucionar la problemática y eso es lo primero que debes conocer: nadie puede borrarte del Buró de Crédito.

¿Cómo puedo limpiar mi historial?

Puedes seguir algunos pasos con la finalidad de limpiar o mejorar tu historial crediticio:

1. Revisa qué instituciones te reportan

Esto lo puedes hacer consultando tu historial crediticio GRATUITAMENTE 1 vez al año, ya sea en Buró de Crédito (en la opción de “Reporte de crédito especial”) o Círculo de crédito, así sabrás con quién comenzar a ver tu situación de atraso de pago o ausencia de pago.

2. Llega a acuerdos

Si no tienes dinero para liquidar la deuda por completo intenta llegar a un acuerdo con las instituciones que te han reportado, logrando lo que se llama una reestructuración, en algunas ocasiones te dejan pagar hasta en mensualidades fijas y eliminan en gran parte los intereses.

3. Si no reconoces una deuda, notifícalo lo antes posible

Es común que alguien haya sacado un crédito en tu nombre, si es el caso, puedes reclamar de forma gratuita hasta dos ocasiones al año, si quieres reclamar otra deuda no reconocida, tendrá un costo de 89 pesos.

4. Nunca dejes de pagar

En muchas ocasiones no es tu deseo dejar de pagar una deuda, sino que obedece a factores externos, aun así, intenta no dejar de dar, aunque sea el pago mínimo de tu deuda, pues si no afectará tu tranquilidad, así como tu historial de crédito.

Ver más La solución para que no tengas que decidir entre un pago y otro es presupuestar tus gastos y conocer el detalle de tus créditos. Clic aquí: https://t.co/1qAiB2Pths#BuróDeCrédito #FinanzasInteligentes #HistorialDeCrédito pic.twitter.com/8jFr5evNcS — Buró de Crédito (@BurodeCreditoMX) February 28, 2024

¿Cómo salir del Buró de Crédito?

Para ser borrado del Buró, según información de Condusef, depende del monto de la deuda del tiempo que se mantiene l regustro

Deudas menores o iguales a 25 UDIS, se eliminan después de un año.

Deudas mayores a 25 UDIS y hasta 500 UDIS, se eliminan después de dos años.

Deudas mayores a 500 UDIS y hasta 1000 UDIS, se eliminan después de cuatro años.

Deudas mayores a 1000 UDIS, se eliminan después de seis años siempre y cuando: sean menores a 400 mil UDIS, el crédito no se encuentre en proceso judicial y/o no hayas cometido algún fraude en tus créditos.

Según información al 8 de marzo de 2024, el valor de una UDI es de 8.107753 pesos, por lo que una deuda de 10 mil UDIS es equivalente a 81,077.53 pesos.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Si tuviste retrasos o incumplimientos, no tienes que esperar a que se borre la información para que mejore tu historial crediticio. Si te pones al corriente, esto se reflejará en tu historial y mostrará que estás cumpliendo con tus pagos.

De no estás de acuerdo con la información de tu Reporte de Crédito, puedes presentar tu reclamación en www.burodecredito.com.mx, tienes derecho a dos reclamaciones sin costo al año.

Cuando pagas una deuda con descuento, tu información aún permanece en el Buró de Crédito; mismo que puedes consultar de forma gratuita en la Condusef.

Aparecer en el Buró no es malo, las instituciones crediticias reportan mensualmente la forma como se pagan tus créditos, seas puntual o presentes retrasos. Si tu historial crediticio es bueno, te abrirá las puertas a futuros créditos, en cambio sí es malo, te cerrará las mismas.