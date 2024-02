Los 6 errores más comunes a la hora de pedir una hipoteca

Lo peor al pedir una hipoteca es aceptar mensualidades muy altas. Foto: Pexels

Ya sea que estés pensando en dar el siguiente paso en tu vida adulta y hacerte de una casa, o remodelar la que ya tienes, un crédito es buena herramienta, pues te permitirá lograrlo sin tantos problemas. Sin embargo, en Unotv.com te decimos cuáles son los 6 errores más comunes al pedir una hipoteca para que no los cometas.

En ocasiones anteriores te hemos hablado sobre la importancia del hábito del ahorro y de hacer un fondo de emergencias, con lo que podrás contar con recursos como para hacer frente a una adquisición de este tipo, o al menos para pagar algunos gastos adicionales, como comisiones y trámites. Además de que, con tu presupuesto mensual, te ayudarán a sobrevivir a la compra de una vivienda.

Los 6 errores al adquirir una hipoteca

De entrada, respecto al crédito hipotecario, o hipoteca, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) refiere que este instrumento financiero sirve para:

Comprar

Construir

Remodelar

A lo que en su revista Proteja su Dinero la institución destaca que, si bien cualquier préstamo es debido analizarlo antes de pedirlo, con un crédito hipotecario es aún más importante, pues será algo que pagues mensualmente durante cinco a 20 años. Además de que, por lo general, se tratan de montos altos.

Ante ello, destacó que los 6 errores más comunes al pedir una hipoteca son:

1. Historial crediticio

Aunque el primer error te quitará más que nada, tiempo, y retrasará tus planes de compra, antes de iniciar cualquier trámite es indispensable que verifiques cómo se encuentra tu historial crediticio, pues será una de las primeras cosas que te investiguen al pedir la hipoteca.

Y afirmamos que hasta aquí sólo perderías tiempo, pues, todavía no has gastado nada en trámites o trabajos respecto a tu futura vivienda, mientras que el banco podría negar tu solicitud al no hallar un buen puntaje en tu historial, siendo muy estrictas las instituciones en este sentido, pues se trata de préstamos por cientos e miles o millones de pesos.

2. Primera opción

Después, y ya sin relación con tu historial, podrías quedarte con el crédito que te cobre interés más altos y más comisiones sólo por ser con el que siempre trabajas o el que está más cerca a tu casa u oficina.

En este sentido, la Condusef recomienda comparar al menos tres opciones para encontrar la tasa de interés más baja y que al final termines pagando menos. Claro que también debes considerar cuál te pide el menor pago inicial, quién te dará las mensualidades más bajas y el que cobra menos intereses.

3. Olvidar el enganche

Al igual que al comprar un coche, los créditos hipotecarios serán por sólo una parte del costo de la vivienda, por lo que te pedirán pagar un enganche, mientras el resto lo liquidarás en varios años. He aquí la importancia del ahorro.

En este sentido, lo recomendable es que ya tengas ahorrado entre el 20 y el 50% del costo de la propiedad que comprarás, para el préstamo te salga más barato y lo pagues en menor tiempo.

4. Deuda total

Además, otro grave error, aunque pudiera no parecerlo, es aceptar un crédito hipotecario por el 100% del valor de la propiedad que compraremos, pues pese a ser una buena idea, que nos dejará con nuestros ahorros, al final saldrá más cara nuestra adquisición.

Al respecto, la institución destaca que lo mejor es que el préstamo no sea por más del 90% del valor de la propiedad, pues destaca que, entre más cantidad, serán más años, y en los primeros la mayor parte de los pagos se irán a intereses y no al capital.

5. No calcular tus pagos

En quinto lugar, está, como en todo préstamo, el hecho de que debes calcular bien tu capacidad de pago, pues recuerda que tardarás hasta 20 años en liquidar este crédito, durante los cuales no podrás contar con ese dinero.

Recuerda que lo ideal es que cualquier préstamo no rebase el 30% de tus ingresos mensuales, o de lo contrario no podrás cumplir con tus otros gastos y obligaciones.

También, en este caso, podrías usar aguinaldos, reparto de utilidades y bonos que recibas para adelantar tus abonos y bajar tu deuda, siendo lo mejor elegir tu crédito al mayor tiempo posible para que sean mensualidades bajas.

6. No acudir al Infonavit

Mientras que, por último, un error muy común es creer que por usar un crédito bancario ya no puedes usar lo que tienes en tu cuenta de Infonavit, cuando no sólo puedes sumarlo, sino que incluso tus aportaciones mensuales, y las patronales, serán tomadas en cuenta como anticipo en el capital para que pagues menos intereses.

Además de que, en este caso, su subcuenta de vivienda es usada como seguro de desempleo ante alguna eventualidad, para que no te quedes desprotegido y con una hipoteca a cuestas.