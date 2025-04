¿Cuáles son los requisitos para que el SAT te devuelva dinero en tu Declaración Anual 2024?

GENERANDO AUDIO...

¿Sabes qué necesitas para la devolución en tu declaración anual? Foto: Getty Images

Durante este mes, las personas físicas tendrán que presentar su Declaración Anual 2024 ante el SAT para cumplir con sus obligaciones fiscales. Si no sabes qué necesitas para recibir una devolución, o para que esta sea automática, en Unotv.com te lo decimos.

Si esta será la primera declaración que hagas, debes saber que hay una posibilidad de que el SAT te regrese dinero de los impuestos que pagaste durante el año pasado, aunque debes cumplir algunos requisitos.

¿Qué necesito para recibir devolución en mi Declaración Anual?

Aunque parece muy complicado, y es más la fama que tiene y los nervios que dan, hacer la declaración es relativamente sencillo, y más fácil aún el saber si recibirás algún dinero de vuelta en tu cuenta bancaria, o no:

Y es que para que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) te haga devolución en tu Declaración Anual 2024, únicamente necesitas tener saldo a favor. ¿Qué es esto y cuándo ocurre? Simple y sencillamente cuando pagaste o te descontaron de más durante los pagos provisionales de todo el año.

Ello, debido a que por cada ingreso y operación con dinero debes pagar impuestos, pero podría ser que tengas más de un empleador, recibes alguna exención en algún concepto, o ya al hacer tu declaración resulta que tuviste pérdidas o tenías deducciones válidas. Este es el tipo de cosas que van descontando de los impuestos que pagaste y, por consiguiente, tienes una devolución.

Para el SAT, cuando tienes saldo a favor significa que tiene un crédito fiscal que debe pagar, por lo que tienes la opción de guardarlo para otro año y acumularlo, o que se descuente de ahí algún adeudo que tengas, o que te lo regresen.

Por otro lado, si bien es una obligación de todos los contribuyentes con una RFC activa, según el Código Fiscal Federal (CFF) el no activar tu Buzón Tributario iría más por un tema penal al no querer ser notificado, con peligro de falsear tu domicilio, por lo que incluso podrías enfrentar la cárcel, pero no se menciona una retención de tu saldo a favor.

¿Cuándo aplica la devolución automática y cuándo la manual?

En cuanto a los requisitos para recibir devolución, aunque de forma indirecta, necesitarás hacer la devolución manual si te aplica alguno de los siguientes casos:

Tu saldo a favor es de más de 150 mil pesos

Obtuviste ingresos por bienes o negocios en copropiedad, sociedad conyugal o sucesión

Tu devolución no es del ejercicio 2024

Te encuentras como no localizado en tu domicilio fiscal (el ejemplo del buzón)

El año del ejercicio estuviste como suspendido en el RFC

Si bien los anteriores no son requisitos, sí te exigirán hacer un trámite adicional, pues deberás hacer tu declaración normal y además solicitar tu dinero a través de un Formato Electrónico de Devoluciones, estando sujeta a revisión por parte del personal del SAT.

Otro aspecto que podría ser considerado requisito, aunque de forma indirecta, y más con cuándo recibirás la devolución, y no sobre si la tendrás, es la e.firma, que necesitarás para validar tu declaración, si es que tu saldo a favor es mayor a 10 mil pesos y capturaste una nueva CLABE de cuenta a la que quieres que te depositen.

En tanto que si tu saldo es menor a 10 mil pesos, o hasta 150 mil, pero usas la misma CLABE de siempre, puedes no usar la e.firma y validar tu trámite tan solo con la contraseña que ya pusiste al inicio cuando entraste a la plataforma del SAT para la declaración anual.