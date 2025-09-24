GENERANDO AUDIO...

Los bancos en México suspenderán operaciones el lunes 17 de noviembre de 2025, por el feriado oficial en conmemoración del 20 de noviembre, Aniversario de la Revolución Mexicana, de acuerdo con el calendario de días inhábiles publicado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

El cierre afectará a todas las entidades financieras supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

¿Por qué cerrarán los bancos tres días en noviembre de 2025?

Aunque el festivo oficial es el lunes 17 de noviembre, el fin de semana amplía el periodo de inactividad:

Sábado 15 y domingo 16 – Cierre habitual por fin de semana

– Cierre habitual por fin de semana Lunes 17 – Día inhábil oficial, por la conmemoración del 20 de noviembre

Esto significa tres días consecutivos sin servicios bancarios presenciales.

¿Qué servicios sí funcionarán?

Durante el cierre, permanecerán activos:

Banca en línea y apps móviles

Cajeros automáticos (con posibles recargas limitadas)

Pagos digitales (transferencias SPEI, tarjetas virtuales)

Servicios de urgencia coordinados por cada banco

Feriados restantes para los bancos en 2025

El calendario de Hacienda incluye otros días inhábiles:

12 de diciembre – Día del Empleado Bancario

– Día del Empleado Bancario 25 de diciembre – Navidad

Por ello, planifica retiros y pagos importantes antes del 15 de noviembre. La CNBV recuerda que los cierres buscan garantizar derechos laborales del sector financiero.