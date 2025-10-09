¿Cuándo inicia el Buen Fin 2025 y qué comercios participarán?

GENERANDO AUDIO...

El buen Fin 2025, durará 5 días. Fotos: Cuartoscuro

El Buen Fin 2025 se llevará a cabo del jueves 13 al lunes 17 de noviembre, extendiéndose por cinco días consecutivos. Esta edición conmemorativa marca el 15 aniversario del programa y se alinea estratégicamente con el megapuente por la Revolución Mexicana, permitiendo a los consumidores aprovechar mejor las promociones.

Durante estos días, los consumidores podrán acceder a descuentos significativos, meses sin intereses y bonificaciones especiales en una amplia variedad de productos y servicios. Además, se espera una mayor participación de micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes), fortaleciendo la economía local y ofreciendo a los compradores una diversidad de opciones.

Comercios participantes en el Buen Fin 2025

Este año, se espera una amplia participación de comercios en todo México, incluyendo:

Tiendas departamentales : Liverpool, Sears, Palacio de Hierro, entre otras.

: Liverpool, Sears, Palacio de Hierro, entre otras. Retailers en línea : Amazon, Mercado Libre, Best Buy, Elektra, Coppel, Liverpool.

: Amazon, Mercado Libre, Best Buy, Elektra, Coppel, Liverpool. Supermercados y tiendas de conveniencia : Walmart, Bodega Aurrera, OXXO (que regresa tras su salida en 2019).

: Walmart, Bodega Aurrera, OXXO (que regresa tras su salida en 2019). Electrónica y tecnología : Best Buy, Coppel, Elektra.

: Best Buy, Coppel, Elektra. Ropa y calzado: Cat Footwear, Nine West, Havaianas.

Además, por primera vez, OXXO se une al evento, ampliando significativamente los puntos de venta participantes.

¿Cómo saber si una tienda participa en el Buen Fin?

Para verificar la participación oficial de una tienda, visita el sitio web oficial del Buen Fin: elbuenfin.org. Allí podrás consultar el directorio de establecimientos registrados y asegurarte de que las promociones sean legítimas.

Sorteo del SAT: Participa y Gana

Durante el Buen Fin 2025, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) llevará a cabo un sorteo nacional para incentivar el uso de medios de pago electrónicos.

Los consumidores que realicen compras con tarjetas de crédito o débito a partir de 250 pesos durante el evento podrán participar automáticamente. Los premios incluyen montos que van desde 500 hasta 250 mil pesos.

