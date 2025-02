¿Cuánto acero se comercia entre México y Estados Unidos?

GENERANDO AUDIO...

El acero es parte importante de la relación con Estados Unidos. Foto: Shutterstock

Este lunes Estados Unidos impondrá aranceles del 25% a las importaciones de acero y aluminio, en una medida que podría incluir al metal mexicano. ¿Sabes qué tan importante es el comercio del acero entre ambos países?

El domingo, a bordo del Avión Presidencial, Donald Trump anunció que este lunes firmará la orden ejecutiva decretando que los exportadores deberán pagar una tarifa del 25% del valor de su producto para ingresarlo al país norteamericano, algo que ya había hecho en 2018.

Asimismo, se pronunció por evitar que los inversores extranjeros tengan participaciones predominantes en las acereras estadounidenses, acotando que en cualquier otra industria no hay problema. Ello, pues aseguró que permitirán que la japonesa Nippon Steel invierta en US Steel, pero no en una participación mayoritaria.

¿Cuánto acero se comercia en Estados Unidos?

El acero, desarrollado con la aleación de hierro y carbono, es un metal imprescindible no solo en la industria de la construcción, sino también para otros sectores estadounidenses clave como el automotor y la construcción naval.

Incluso, el Instituto Americano del Hierro y el Acero (AISI, en inglés), destaca que durante 2024 aumentaron las importaciones de este metal en 2.5%, con 28 millones 858 mil toneladas netas, y un 3.7% en las importaciones terminadas, con 22 millones 500 mil toneladas. Además, estas importaciones representaron el año pasado el 23% del mercado.

Mientras que la Oficina del Censo estadounidense destaca que, aunque subieron las importaciones de acero en 2024, esas operaciones con hierro y acero representaron 59 mil 221 millones de dólares, bajando en comparación con los 59 mil 405 millones de dólares que se reportaron en 2023.

Toda vez que en el caso de las exportaciones, la dependencia acota un caso similar en su reporte de comercio internacional de bienes y servicios, en el que apunta que en 2024 se registraron operaciones por 28 mil 553 millones de dólares, contra los 29 mil 913 mdd del año anterior.

Entretanto, la Secretaría de Economía mexicana destaca en su portal Data México que Estados Unidos fue en 2022 el principal importador de hierro y acero del mundo, con operaciones por 59 mil 926 millones de dólares, seguida por Alemania, con 31 mil 149 mdd, y Francia, con 15 mil 660 mdd.

¿A quién afectarán los aranceles de Trump?

Con ello, serían los consumidores en el país norteamericano quienes resultarían más afectados por la imposición de aranceles, ya que estos terminarán encareciendo el hierro y el acero, imprescindibles para varias de sus industrias.

Mientras que, por otro lado, resultaría poco viable una guerra arancelaria, pues el republicano ha afirmado que respondería con alzas a las tarifas en caso de que se impongan aranceles a sus productos.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Incluso, en junio de 2018, el presidente estadounidense, durante su primer mandato, impuso aranceles del 25% al acero mexicano, eliminándolos en mayo de 2019 tras una negociación con el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, y la posterior entrada en vigor del T-MEC.

¿Cómo es la relación comercial en acero entre México y Estados Unidos?

Sin embargo, aunque son sustancias las operaciones binacionales entre nuestro país y Estados Unidos, según el AISI, el acero de México fue el tercero más importado durante 2024, con 16% menos que lo reportado en 2023.

Canadá : 6,557,000 toneladas, 5% menos que en 2023

: 6,557,000 toneladas, 5% menos que en 2023 Brasil : 4,498,000 toneladas, 14% más que en 2023

: 4,498,000 toneladas, 14% más que en 2023 México : 3,517,000 toneladas, 16% menos que en 2023

: 3,517,000 toneladas, 16% menos que en 2023 Corea del Sur : 2,809,000 toneladas, 7% más que en 2023

: 2,809,000 toneladas, 7% más que en 2023 Vietnam: 1,363,000 toneladas, 143% más que en 2023

Al respecto, la Secretaría de Economía mexicana apunta que, durante el año pasado, a noviembre, México había vendido acero a Estados Unidos por 836 millones de dólares, mientras que había gastado 939 millones de dólares en compras del mismo metal.

Toda vez que, durante 2023, Nuevo León lideró las cinco entidades con más ventas de hierro y acero, siendo la CDMX la que más compró:

Ventas: Nuevo León : 2,715 mdd Veracruz : 1,572 mdd Coahuila : 1,286 mdd Ciudad de México: 698 mdd Tamaulipas: 649 mdd

Compras: Ciudad de México : 2,433 mdd Nuevo León : 1,906 mdd Baja California : 1,236 mdd Chihuahua: 1,088 mdd Coahuila: 985 mdd



Aunque para nuestro país sí es Estados Unidos el principal comprador de hierro y acero mexicanos, con más de 8 mil mdd entre ambos países, seguido por Canadá. Al menos, en 2023, según datos de la Secretaría de Economía.

Estados Unidos : 8,106 mdd

: 8,106 mdd Canadá : 267 mdd

: 267 mdd Panamá : 184 mdd

: 184 mdd Arabia Saudita: 100 mdd

Brasil: 97.5 mdd

En tanto que también es Estados Unidos nuestro principal vendedor de estos metales, seguido más de cerca por China: