¿Cuánto cuesta independizarse en México en 2024?

Para muchos jóvenes, el anhelo de independizarse y construir su propio camino es una meta emocionante, pero también llena de incertidumbre financiera. Es por eso que, en esta nota, te diremos cuánto cuesta realmente dar ese paso en México en pleno 2024.

Conforme vas creciendo, tus gastos y metas financieras van cambiando. Cuando estabas estudiando, los únicos gastos eran el transporte y tu lunch; tus ahorros iban dirigidos para alguna fiesta o salir con amigos. Sin embargo, una vez que acabas la etapa escolar, es necesario considerar otros consumos y desembolsos de dinero que tendrás que dar cada mes. Éstos van desde la renta de un apartamento hasta los gastos básicos del día a día.

Para que tengas un panorama claro, a continuación te decimos cuánto cuesta independizarse en México en este 2024, según BBVA.

¿Muy caro o si es posible? Esto cuesta independizarse en México este 2024

De acuerdo con la página de Educación Financiera del banco, el primer rubro a considerar es el alquiler de tu nuevo hogar. El cual, según los datos proporcionados, es de aproximadamente 8 mil pesos. Si bien es conocido que las rentas en el país han subido excesivamente en los últimos años, ésta es una media de lo que cuesta rentar un departamento.

El segundo aspecto que debes considerar es la canasta básica; es decir, lo que comes. En este rubro, el gasto promedio es de 2 mil 500 pesos. Recuerda que la canasta se conforma de los productos considerados esenciales para la subsistencia y bienestar, por lo que no incluye alimentos como alitas, cerveza, papas o chocolate. Así que si deseas incluirlos, podrías agregar 500 o 1000 pesos más.

Aunque con los dos aspectos más importantes ya has cubierto lo básico para sobrevivir, todavía debes agregar otros desgloses económicos a tu lista para saber cuánto cuesta independizarse. Entre éstos se encuentra el pago de servicios, tales como agua, luz, internet, etc. En este caso, el desembolso aproximado es de mil 500 pesos.

El gasto de transporte es uno de los pagos que tendrás a lo largo de tu vida, ya sea que tengas un medio de transporte o que viajes por las diversas opciones públicas que existen, siempre debes considerar este consumo. De acuerdo con BBVA, para este aspecto, el aproximado mensual es de 840 pesos.

El último aspecto a considerar que antes no se tomaba en cuenta es el pago de tus cuentas de streamming. Ya sea que seas fan de Avatar, The Boys o los doramas, sabemos que no puedes vivir sin ver tus series y películas favoritas. Es por ello que debes guardar 500 pesos aproximadamente para pagar Netflix, Crunchyroll o la plataforma que más sea de tu agrado.

Una vez que sabes cuánto dinero gastarás en todos estos aspectos, de acuerdo con el portal experto en finanzas, independizarse en 2024 cuesta 13 mil 340 pesos. Pero ¡espera!, todavía no cantes victoria, recuerda que a este precio debes agregar otros factores como entretenimiento, alimento para tus mascotas, el pago de tu gym, etc. Por lo que te invitamos a que cheques tus finanzas y hagas un plan financiero y veas opciones antes de abandonar el nido.

¿Cuánto cuesta independizarse con roomies?

Recuerda que otra opción favorable es irte a vivir con roomies; en esta modalidad, puedes reducir varios gastos entre las personas con las que vivas. Sólo recuerda que el consumo de transporte o canasta básica igual incrementa entre más habitantes u ocupantes sean.