¿Cuánto tiempo es lo más que puede tardar el SAT para la devolución del saldo a favor de mi Declaración Anual 2024?

Este miércoles es el último para presentar tu Declaración Anual 2024, por lo que tendrás que apurarte si aún no la haces. Si ya cumpliste con tu obligación, pero aún no recibes la devolución de tu saldo a favor, te decimos cuánto tendrás que esperar.

Cada caso es diferente, debido a muchos factores, pero según el SAT, el tiempo promedio que tardan los contribuyentes en recibir lo que tuvieron a favor, es de ocho días hábiles, aunque tu caso podría ser más tardado.

¿Cuánto tiempo debo esperar para recibir la devolución de mi saldo a favor?

Así como tú tuviste un plazo para presentar tu Declaración Anual 2024, que fue todo abril, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) tiene 40 días hábiles para depositar en tu cuenta el saldo que tuviste a favor. Y de este, lo autorizado.

Pero como ya dijimos, el tiempo de espera depende de varios factores, como el que la institución valide tu declaración, es decir, que los valores que pusiste coincidan con las facturas y recibos, o CFDI, cargados en la plataforma. El SAT tiene hasta 20 días hábiles para comprobar los datos y validar el saldo a favor.

Por otro lado, si los datos de tu cuenta bancaria, o en la declaración tuvieran algún error, el SAT te dará 10 días hábiles para hacer las correcciones, tras las cuales tendrá el plazo de los 40 días para emitir la devolución.

Ahora que también hay un caso en el que, a pesar de tener saldo a favor, la institución podría no emitir ninguna devolución a tu cuenta, y es que esta te considere como no localizado, o que tu domicilio esté como no localizado, y eso es si no has actualizado tus datos de contacto en su sistema.

En tanto que, si ya pasó el plazo y no has recibido tu dinero, ni alguna notificación por parte del SAT, tendrás que tramitar la solicitud de devolución de forma manual. La buena noticia es que si la institución te autorizó la devolución, y pasado el plazo de 40 días hábiles no la llevó a cabo, tendrá que pagarte recargos por el tiempo adicional que tarde.