El aguacate mexicano invadió Estados Unidos, a unos días de la edición 59 del Super Bowl. Desde la costa oeste, donde se asoma la estatua de la libertad, hasta California, los anaqueles de los supermercados están llenos del fruto verde producido en tierras de Michoacán y Jalisco.

En Valley, un suburbio de Chicago, en Alliston se ve la promoción de Aguacates de México. Y se vende como si fuera oro verde. Los más grandes y frescos alcanzan un precio de tres dólares, o 60 pesos, por cada pieza. Los medianos se encuentran por 96 centavos de dólar, casi 20 pesos cada uno.

El aguacate es un producto codiciado para amenizar la fiesta del Super Bowl. Y es que con él se prepara guacamole, aderezo para burritos, hamburguesas, ensaladas y cualquier botana.

El éxito del aguacate en tierras estadounidenses es tal que existe la marca Avocados From México, la empresa que hizo alianza con la Asociación de Productores y Empacadores en México, la llamada APEAM.

“You were right, avocados from Mexico, make everything better … sweet liberty”.

Dice el comercial Avocados from Mexico 2023