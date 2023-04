¿Deben pagarte doble el jueves y viernes santos, o dejarte descansar?

No solo jueves y viernes santos no son asueto, no hay en abril. Foto: Shutterstock

No, el jueves y viernes santo no son considerados días de asueto, o descanso obligatorio, por lo que tu empleador no está obligado a dártelos ni a pagarte extra por laborarlos, siendo que éstos sólo son oficiales para los estudiantes de nivel básico, medio superior y superior.

¿Se pagan doble jueves y viernes santos?

Y es que, con la llegada de la Semana Santa es común que te preguntes si te pagarán más por esos días o si podrás salir de la ciudad con tu familia, pero la Ley Federal del Trabajo (LFT) no los contempla como días de asueto. De hecho, en abril no hay ninguno, siendo el próximo el 1 de mayo por el Día del Trabajo.

De acuerdo con la LFT, que en su artículo 74 enlista los días de descanso obligatorio de los que gozarán los trabajadores, únicamente hay siete feriados:

1 de enero

Primer lunes de febrero, por el 5 de febrero

Tercer lunes de marzo, por el 21 de marzo

1 de mayo

16 de septiembre

Tercer lunes de noviembre, por el 20 de noviembre

25 de diciembre

Mientras que a éstos se le suma el 1 de diciembre cada 6 años, con el cambio de la Presidencia de la República, así como las fechas que se determinen en leyes federales o locales para la realización de elecciones ordinarias, aunque por lo regular son programadas para un domingo.

Sin embargo, la Secretaría de Educación Pública (SEP), que determina las actividades de las escuelas de niveles básico y medio superior, contempla vacaciones por Semana Santa para los estudiantes del 3 al 14 de abril, mientras que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) lo hace del 3 al 7 de abril y el Instituto Politécnico Nacional (IPN), del 6 al 14 de abril.

Ver más La #LFT establece que si laboras en un día de descanso obligatorio te deben pagar tu salario del día + el doble.



Si en tu trabajo incumple, contacta al @Centrofcrl: https://t.co/g4kuqjHjj7



Te dejamos más información al respecto👇🏻 pic.twitter.com/7obta97kSZ — STPS México (@STPS_mx) April 2, 2023

Por ello, así como por respeto a las tradiciones y creencias populares, muchas empresas e instituciones dan a sus empleados el jueves y viernes santo, que en esta ocasión caerán en 6 y 7 de abril, aunque, como dijimos, tu patrón no está obligado a dártelo.

¿Qué es la Semana Santa?

A estas alturas, seguramente ya lo sabes, pero por si no, la Semana Santa es una de las celebraciones religiosas más importantes del cristianismo, durante la cual se conmemora la Pasión y Muerte de Jesús de Nazareth, con actividades que abarcan los días:

Domingo de Ramos (2 de abril): Entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén.

(2 de abril): Entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén. Lunes Santo (3 de abril): Unción de Jesús en casa de Lázaro; además, Jesús expulsa a los mercaderes del Templo de Jerusalén.

(3 de abril): Unción de Jesús en casa de Lázaro; además, Jesús expulsa a los mercaderes del Templo de Jerusalén. Martes Santo (4 de abril): Jesús anticipa a sus discípulos la traición de Judas y las Negaciones de San Pedro.

(4 de abril): Jesús anticipa a sus discípulos la traición de Judas y las Negaciones de San Pedro. Miércoles Santo (5 de abril): Judas Iscariote conspira con el Sanedrín para traicionar a Jesús con treinta monedas de plata.

(5 de abril): Judas Iscariote conspira con el Sanedrín para traicionar a Jesús con treinta monedas de plata. Jueves Santo (6 de abril): Lavatorio de los pies. La Última Cena. Eucaristía. Oración de Jesús en el huerto de Getsemaní. Arresto de Jesús.

(6 de abril): Lavatorio de los pies. La Última Cena. Eucaristía. Oración de Jesús en el huerto de Getsemaní. Arresto de Jesús. Viernes Santo (7 de abril): Prisión de Jesús. Los interrogatorios de Caifás y Pilato. La flagelación. La coronación de espinas. Vía Crucis. Crucifixión de Jesús. Sepultura de Jesús.

(7 de abril): Prisión de Jesús. Los interrogatorios de Caifás y Pilato. La flagelación. La coronación de espinas. Vía Crucis. Crucifixión de Jesús. Sepultura de Jesús. Sábado Santo (8 de abril): La Soledad de María, Víspera de Pascua.

(8 de abril): La Soledad de María, Víspera de Pascua. Domingo de Pascua (9 de abril): La Resurrección.

En tanto que, al ser una tradición profundamente arraigada en México, hay celebraciones que destacan sobre otras, como la representación del Viacrucis en Iztapalapa, Ciudad de México, donde cada año miles de actores participan en la escenificación que toma lugar en los barrios principales de la demarcación, con casi 2 millones de espectadores en 2022.