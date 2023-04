Declaración anual: plazo, cómo hacerla y multas por no cumplir

¿Cómo presentar tu declaración anual del SAT? Foto: Getty Images

Si eres de los contribuyentes que prefieren hacer las cosas por su cuenta, te decimos paso a paso cómo debes presentar tu declaración anual 2023 ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), el plazo y las multas si no cumples con esta obligación fiscal.

Ver más ¡Prepárate para tu Declaración Anual del ejercicio 2022 de personas físicas! Si necesitas generar o renovar tu Contraseña, esta información es para ti:



Hazlo desde la app SAT ID o ingresa a https://t.co/H0Dg6wTAeI#Declara2022 pic.twitter.com/tlcCbZVqBY — SATMX (@SATMX) March 31, 2023

¿Cuál es el plazo para presentarla?

La declaración anual que se presenta en abril de 2023 corresponde al ejercicio 2022. Antes de que termine el mes de abril, las personas físicas tienen de plazo para presentar su declaración anual ante el SAT. Si buscas saldo a favor en el régimen de sueldos y salarios, las retenciones que hace tu empresa deben estar correctas y debes contar con deducciones personales.

Ver más ¡Prepárate para tu Declaración Anual 2022 de personas físicas RESICO! Te recordamos los beneficios de tributar en este régimen.

#Declara2022 pic.twitter.com/mk05LzVl3z — SATMX (@SATMX) March 30, 2023

¿Qué multas puedes recibir si no cumples con presentarla?

El Código Fiscal de la Federación detalla que el contribuyente que incumpla con la presentación de la declaración anual se hará acreedor a multas. En ese sentido, el artículo 82, Fracción I, enumera que la sanción corresponde a:

De mil 810 a 22 mil 400 pesos, por cada una de las obligaciones no declaradas

De mil 810 a 44 mil 790 pesos, en caso de ser fuera del plazo señalado

De 17 mil 190 pesos a 34 mil 350 pesos, por no presentar el aviso de compensaciones

De 18 mil 360 a 36 mil 740 pesos, por no presentar las declaraciones en los medios electrónicos, estando obligado a ello, presentarla fuera del plazo o no cumplir con los requerimientos de las autoridades fiscales para presentarlas o cumplirlos fuera de los plazos señalados en los mismos

¿Cómo hacer tu declaración anual del SAT?

1. Accede a la página https://www.sat.gob.mx/

2. Da clic del lado derecho en “Presenta tu Declaración Anual” y luego en “Iniciar”

3. Ingresa tu RFC y tu contraseña o e.firma (si no la tienes, debes crear una en la opción que te aparece abajo porque si no tienes estos requisitos, simplemente no vas a poder hacer tu declaración)

4. Una vez dentro de este apartado, da clic en la opción “Presentar declaración” donde saldrá un panel con varias opciones. Revisa que el ejercicio sea 2022 y que los ingresos que vayas a declarar sean por sueldos, salarios y asimilados.

5. La herramienta preguntará si obtuviste ingresos y pagaste impuestos en el extranjero o tienes impuestos pendientes de acreditar. Sea cual sea tu caso, dale “Sí” o “No” y luego en “Siguiente”. La página te brindará tu ingreso anual, ingresos exentos (aguinaldo o prima vacacional), ingresos acumulables, subsidio para el empleo e impuesto retenido por tu empresa durante el año (IMSS, ISPT, ISR)

6. Verifica que los ingresos a declarar estén correctamente precargados y seleccionados. Si encuentras RFC de empresas que no reconoces debes eliminarlas. Si hay información que no está precargada da clic en “Agregar” donde deberás colocar el RFC, nombre denominación o razón social de la empresa en cuestión, así como el ingreso anual y pagos provisionales.

7. Si todo está en orden da clic en “Guardar” y luego ve a “Deducciones personales” (honorarios médicos, gastos médicos, gastos funerales, donativos, intereses reales, aportaciones voluntarias, primas por seguros de gastos médicos, transportación escolar, depósitos en cuentas especiales para el ahorro, colegiaturas).

8. La plataforma en automático te pone en color rojo las que aplican en tu caso. Te aparecerá “Monto total deducible” y “Monto total por deducir”. Éste último es el que el contribuyente puede usar para deducciones personales siempre y cuando procedan.

9. Hasta abajo revisa a fondo tus deducciones personales desglosadas. Si revisaste todas y están correctas da clic en “Sí” Ya no tendrás ninguna en color rojo.

10. Da clic al apartado de “Determinación”, donde aparecerán los ingresos acumulables, las deducciones personales y el impuesto a favor del ejercicio. En la pregunta “¿Qué deseas hacer con tu saldo a favor?” elige “devolución” o “compensación”.

11. La primera significa que te devolverán completo tu saldo, mientras que la segunda significa que el dinero que sobre de un impuesto se destinará al adeudo de algún otro. Si no adeudas se te regresará como si hayas elegido la primera opción.

12. Ingresa tu número de cuenta CLABE y banco. Ahí se depositará tu saldo a favor y para ello deberás usar tu firma electrónica. Manifiesta que tu cuenta se encuentra activa y que autorizas al SAT que efectúe el depósito de tu devolución. Da clic en “Continuar”.

13. En “Datos informativos” revisa si tienes otros ingresos exentos de impuestos (préstamos, donativos o premios) que no estén precargados ya que lo deberás de hacer de forma manual. Si fuera el caso, da clic en “Sí” y la plataforma solicitará que informes dónde los obtuviste y el monto.

14. Da clic en “Guardar” y revisa que todo es correcto, luego da clic en “Enviar” y la plataforma te dirá que el saldo podrá variar derivado de la revisión que realice el SAT a la información proporcionada.

15. Una vez enviada la declaración, la página del SAT te proporcionará el “Acuse de recibo”, que muestra el nombre, RFC, concepto de pago a favor de tu declaración anual. Esta información podrás descargarlo en archivo PDF. Guárdalo o imprímelo porque será tu comprobante.

Como te darás cuenta es sencillo, pero debes asesorarte con un profesional en la material, es decir, un contador, para que valide tu información con la finalidad de que envíes tu declaración anual 2023 de manera correcta.