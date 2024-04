¿Cómo evitar ser víctima de estafas con tu declaración de impuestos en EU?

Criminales pueden usar tu declaración de impuestos para estafas. Foto: Shutterstock

Si vives en Estados Unidos, este 15 de abril vence el periodo para presentar tu declaración de impuestos ante el IRS. Como en el cumplimiento de tus obligaciones tributarias alguien podría aprovecharse de ti y cometer algún delito, En Unotv.com te decimos cómo evitar convertirte en víctima de alguna estafa con tu declaración de impuestos en EU.

Y es que, aunque con algunas formas de operar los delincuentes logran que la víctima les envíe dinero, según el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) el modus operandi más común es robo o suplantación de identidad, con el que obtienen mayores ganancias directamente de la institución.

Ver más El #IRS inicia la lista Docena Sucia de este año con advertencias sobre la evolución de esquemas de phishing y smishing destinados a robar su información personal y financiera. Aprenda qué hacer para evitar ser víctima de estas estafas: https://t.co/8sG4b9teAX pic.twitter.com/4WAvzIkgq8 — IRS en Español (@IRSenEspanol) April 7, 2024

¿De qué estafas puedo ser víctima con mi declaración de impuestos?

Como ya mencionamos, lo más común es el robo de identidad, con él los delincuentes se hacen de los datos de la víctima para solicitar al IRS una devolución fraudulenta a costa del contribuyente, para lo que se valen de los siguientes métodos:

Amenaza:

Los criminales se hacen pasar por personal del IRS o personas relacionadas con la presentación de declaraciones urgiendo a la víctima a dar información personal, como el Número de Seguridad Social (SSN, en inglés), asegurando que hay problemas con la declaración presentada.

En este caso pueden comunicarse a través de correo electrónico informando sobre el supuesto error en el trámite, amenazando con la imposición de sanciones en caso de no responder con los datos solicitados, o en su caso no poderle ayudar a no tener problemas con el fisco.

Fraude:

De manera similar, los delincuentes contactan a su víctima presentándose como gestores o como trabajadores del IRS, pero con la diferencia de que en este caso piden dinero de manera directa a cambio de arreglar el problema, como si se tratara de la contratación de un servicio de asesoría, quedándose con lo recibido.

En este caso, no sólo las víctimas son contactadas, sino que incluso hay quienes caen por su cuenta, ya que llegan a encontrar anuncios ofreciendo supuestos servicios de gestión, con los que desaparecen tras recibir algún pago, o los datos personales.

¿Cómo evitar ser víctima de estafas con la declaración de impuestos en EU?

Por otro lado, respecto a las formas en que pues prevenir ser víctima de alguna estafa relacionada con tu declaración de impuestos en Estados Unidos, destacaría la clásica de no compartir información personal con desconocidos.

Asimismo, en caso de necesitar ayuda con tu trámite, antes de contratar a algún gestor deberás investigarlo para verificar que se trata de un especialista de buena reputación, para lo que puedes usar el localizador de ayuda tributaria de la Fundación AARP, o el directorio de profesionales de impuestos del IRS.

De igual forma, recuerda que el organismo contacta a los contribuyentes a través del correo tradicional con el Servicio Postal de Estados Unidos (USPS, en inglés), y a tu domicilio principal, por lo que si recibes una llamada debes hacer caso omiso y contactar directamente al IRS, como ocurriría si se trata, por ejemplo, de tu banco.

En tanto que también podrías activar el Número de Identificación Personal (PIN, en inglés) en la plataforma del IRS para confirmar tu identidad al realizar cualquier trámite, con lo que añadirás protección adicional a tu cuenta. Pero sobre todo, antes de realizar en línea tu declaración asegúrate que tu computadora no esté infectada con algún virus, que podría capturar y robar tu información.