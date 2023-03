Descartan banqueros que sector mexicano se “contamine” ante quiebra de instituciones en EU

El sector bancario mexicano es sólido y cuenta con la fortaleza suficiente para evitar una “contaminación” ante la quiebra de bancos en Estados Unidos, como es el caso de Silicon Valley Bank, afirmó Daniel Becker, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), desde Mérida, Yucatán, donde se desarrolla la 86 Convención Bancaria.

“Nos puede dar la sensación de que la banca tiene altos niveles de capital y un exceso de liquidez y está en un momento muy robusto de la historia de México, por lo tanto, este tema de contaminación que estamos oyendo en diferentes bancos es muy probable que en México sólo lo veamos pasar, de la misma forma que vimos pasar la crisis del 2008 y 2009”. Daniel Becker / presidente ABM.

Asimismo, el líder de los banqueros confió en que “podemos estar convencidos de que tenemos un sistema sólido y que no está expuesto y no está en exposición a este tipo de activos y no hay concentraciones significativas”.

A la par, aseguró que ya se cuentan más de dos décadas sin problemas y contribuyendo a generar un mayor dinamismo en la economía mexicana, y actualmente tiene más de mil millones de pesos en capital contable.

Por otro lado, Becker descartó que a la fecha exista una salida de ahorradores ante el nerviosismo ocasionado por la situación de instituciones bancarias en el mundo, luego de que este miércoles la caída de Credit Suisse puso a temblar a los mercados.

Por otro lado, Becker Feldman afirmó que ya sostuvo una reunión con la Tesorería de la Federación (TESOFE), donde le explicaron que la medida anunciada respecto a la cancelación de cuentas en el sector bancario se trata más bien de un ordenamiento.

“Solamente tiene una intención de ordenar aquellas cuentas antiguas, que ya no se usan, que a lo mejor pueden tener saldo, pero que han estado mucho tiempo establecidas, y de funcionarios públicos que ya no pertenecen a la administración y siguen como titulares de esas cuentas, y es simplemente un elemento de reordenamiento”. Daniel Becker / presidente ABM.

A 20 años de su última vez como anfitriona, Mérida, la capital de Yucatán, es la sede de la 86 Convención Bancaria este 16 y 17 de marzo, en la que participan los líderes de los 50 bancos asentados en el país, y cuya apertura se da en medio del episodio de cierres de bancos regionales en Estados Unidos y los temores en Europa.

Asimismo, destaca que, a excepción de la de 2003, el resto de las ediciones de esta cumbre del sector bancario se han realizado en Acapulco, Guerrero, mientras que en esta ocasión se nombrará al titular de BanCoppel, Julio Carranza, para presidir la ABM durante los próximos dos años, en sustitución de Becker.

En tanto que, además de la exposición que realizará la exsecretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, en esta ocasión entre los temas apuntados en la agenda de los banqueros están los retos y oportunidades para la banca durante este año, así como la inclusión, nearshoring y sostenibilidad.