Una deuda que se le salió de las manos a Verónica se ha convertido en un calvario telefónico, pues alguno de los despachos de cobranza que existen en el país no deja de llamarla.

“Mi deuda se hizo un poquito más grande y bueno, he dejado de pagar. El problema que he tenido últimamente es que he recibido mucho acoso de llamadas constantes del banco. A veces cada 15 minutos me están llamando”.

Verónica, deudora.