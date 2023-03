Dos métodos fáciles para acabar con tus deudas, según Profeco

Si cargas con varias deudas y no ves para cuándo acabar con ellas, la Profeco recomienda dos métodos con los que podrás saldarlas más pronto, pues uno de ellos aconseja liquidar primero la mayor y el otro va por la menor. En Unotv.com te decimos cuándo aplica cada uno.

Antes de entrar a los métodos, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) aconseja poner por escrito cuánto dinero debes, a quién, cuánto tiempo tienes para pagar y cuánto cobra de intereses. Después, categoriza tus deudas organizándolas según su urgencia en términos de tiempo, poniendo al inicio aquellas con un plazo de tiempo más inmediato.

Los métodos de Profeco contra las deudas

Ahora sí, una vez que tienes claro cuáles son tus deudas y cuánto tiempo tienes para actuar, para lo que realizarás un plan de pagos de acuerdo con los dos siguientes métodos.

Bola de nieve

Regularmente éste es el método más recomendado, pues es de larga duración, ya que “combate” con mayor intensidad los adeudos menos complejos sin descuidar los demás, por lo que te servirá para liquidar esa tarjeta mientras pagas el crédito de nómina que sacaste para irte de vacaciones.

Y es que el método Bola de nieve simplemente consta de tratar de liquidar primero la deuda menor, a la que deberás destinarle más recursos para saldarla en el menor tiempo posible, para después usar ese dinero con la que se convierta en la más pequeña, pues así al final tendrás la misma cantidad del inicio para bajarle a tu deuda más grande.

Avalancha

Mientras que, por otro lado, como dijimos al principio, estos métodos atacan extremos opuestos de tus deudas, siendo que el método Avalancha dice que lo mejor es liquidar primero tu deuda mayor, para después ir haciendo lo mismo con las siguientes.

Ahora que este plan no sólo va por los adeudos según criterios de cantidad, sino que también podrías guiarte por la que tiene la tasa de interés más alta y que, por consiguiente, te saldrá más cara entre más tardes en pagarla.

Sin embargo, éste podría servirte en temporadas como diciembre, cuando recibes en el trabajo el aguinaldo o la caja de ahorro, o entre mayo y junio, cuando te dan el pago de utilidades, pero que, si tus deudas son considerables, podría tomarte más tiempo saldar la más grande y sentirás que no avanzas, o las más pequeñas podrían irse incrementando por los intereses, si es que no les destinas el dinero suficiente.

Además de estos métodos, Profeco aconseja limitar las tarjetas. Foto: Shutterstock

A la par de ambas, la Profeco también aconseja otras acciones, como limitar el uso de la tarjeta de crédito, que es fácil que se “suba” sin que lo notes, y pagar siempre más del mínimo, si es que no pues liquidar cada mes lo que gastas en ese periodo.

Además, aconseja recordar que el dinero disponible en una tarjeta de crédito no es una extensión del sueldo, por lo que deberás usarla responsablemente recurriendo a ella sólo si lo necesitas, procurando que no se te pase ningún pago para que no tengas que pagar recargos o intereses.

Asimismo, recuerda tener en cuenta siempre aquellos gastos que realizaste a mensualidades, pues aunque por separado podrían no ser importantes, al llegar el estado de cuenta podrían subirte mucho el mínimo a pagar.

Mientras que también lo ideal es que también involucres a la familia en la toma de decisiones, pues además así procurarás el hábito de las finanzas sanas en el hogar, lo que repercutirá en no gastar tanto.