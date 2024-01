Once consejos para comprar juguetes seguros a bebés y niños este Día de Reyes 2024

10 consejos para comprar juguetes en Día de Reyes Magos. Foto: Cuartoscuro

La llegada de los Reyes Magos en los niños trae consigo la ilusión de recibir juguetes, pero los padres deben cerciorarse que sean seguros y cumplan con estándares de calidad para evitar lesiones o intoxicaciones. En Unotv.com preparamos 11 consejos para que compres juguetes a tus pequeños sin que sean un riesgo mientras ellos se divierten.

1. Edad adecuada

Revisa que el juguete sea apropiado para la edad del niño. Las etiquetas en los juguetes suelen indicar la edad recomendada. Evita comprar a menores de 12 años juegos de química, pues pueden causar incendios o explosiones.

2. Certificaciones de seguridad

Busca juguetes que cumplan con estándares de seguridad reconocidos, como la NOM (Norma Oficial Mexicana), que garantiza que el juguete ha pasado las pruebas de seguridad necesarias.

3. Piezas pequeñas

Evita juguetes con piezas pequeñas que puedan ser ingeridas por los niños, especialmente aquellos menores de 3 años. Presta atención a las advertencias sobre piezas de tamaño reducido

4. Bordes y esquinas suaves

Los juguetes deben tener bordes redondeados y suaves para evitar lesiones por cortes o golpes. Que los juguetes sean más grandes que la boca del niño para evitar atragantamientos.

5. Materiales no tóxicos

Asegúrate de que los materiales usados en la fabricación del juguete sean seguros y no tóxicos. Busca juguetes hechos con materiales como plástico libre de bisfenol (causante de enfermedades), pinturas no tóxicas y materiales no alergénicos.

6. Seguridad eléctrica y juguetes ruidosos

Si funciona con baterías, asegúrate de que la tapa del compartimento de las baterías esté bien asegurada y sea de difícil acceso para los niños. Evite los ruidosos, ya que causan daños a la audición.

7. Evita los de cuerdas largas o que disparen objetos

Los juguetes con cuerdas largas son un riesgo de estrangulamiento. Opta por aquellos sin piezas que puedan enrollarse alrededor del cuello del niño. Los que disparan objetos al aire pueden causar lesiones en los ojos o asfixia.

8. Instrucciones claras

Verifica que el juguete venga con instrucciones claras sobre su montaje, uso y mantenimiento adecuados.

9. Reputación de la marca

Elige juguetes de marcas reconocidas y con buena reputación en cuanto a seguridad y calidad. Antes de comprar, revisa que todas las partes estén bien pegadas.

10. Inspección regular

Compra juguetes que sean resistentes y ya en uso revisa regularmente si sufren desgaste, hay piezas rotas o posibles peligros. Repara o desecha los juguetes dañados para evitar accidentes.

11. Lee la etiqueta

Ésta da advertencias y datos importantes acerca de cómo se debe usar un juguete y para qué edades es seguro. Indíquele a su hijo cómo usar el juguete de forma apropiada.

Consejos de Profeco para comprar juguetes

Trata de elegir juguetes adecuados de acuerdo con las habilidades de tus hijas o hijos

Compra en tiendas debidamente establecidas

Al realizar compras por Internet, verifica que el sitio cuente con el protocolo de seguridad https:// y candado cerrado en la barra de direcciones

Revisa dirección y teléfonos de la tienda física, sus políticas de pago, envíos, reclamación y de privacidad de la información

La búsqueda debe ser con anticipación para examinar tipo, calidad y compares precios

Si adquieres un juguete con alguna función en particular, pide al vendedor lo pruebe para verificar que trabaje adecuadamente

Guarda el comprobante de pago y envoltura del producto, lo puedes necesitar en caso de cambio o devolución

No olvides pedir la garantía y sellarla en la tienda al realizar la compra

Cerciórate que el empaque del juguete incluya la leyenda que está fabricado con materiales no tóxicos

Compara precios antes de hacer sus compras, el desembolso extra que se realiza en algunos juguetes puede ser significativo

La seguridad de los juguetes es primordial para garantizar la protección y la diversión de los niños durante el juego, así que siempre revisa estos factores al comprarlos.