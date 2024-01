¿Cuáles son las diferencias entre las compras a meses sin intereses y a meses con plazos fijos y cuándo aplican?

No es lo mismo comprar a Meses sin Intereses y con plazos fijos. Foto: Shutterstock

Ya sea que no te has animado a usar una tarjeta de crédito, no conoces en qué se distinguen o simplemente no sabes cuál te conviene más, esta vez en Unotv.com te decimos cuál es la diferencia entre las compras a meses sin intereses y a plazo fijo, así como cuándo aplica cada una.

Y es que con el surgimiento de las Fintech es cada vez más común que las tarjetas de crédito ofrezcan entre sus beneficios la posibilidad de liquidar una compra en varios pagos, aunque el comercio no tenga esa promoción, o incluso de adelantar mensualidades, por lo que lo mejor es que identifiques bien ambas modalidades para que puedas decidir, cuál es la que te conviene más, según sus características.

¿Cuáles son las diferencias entre las compras a meses sin intereses y a plazos fijos?

De entrada, y antes de pasar a los pagos a meses, hay que tener en cuenta otro término muy usado también: pagos diferidos. Éste se refiere a cuando no liquidarás en el momento, como cuando lo haces a través de tarjeta de crédito, que, aunque el negocio recibe el dinero inmediatamente, tú lo pagarás hasta que corte tu tarjeta.

En esta modalidad también hay promociones en las que te permiten empezar con los plazos algunos meses después de tu compra.

Meses sin Intereses

Mientras que en el caso de los Meses sin Intereses (MSI), quizá no hay mucho que decir, pues es de las modalidades de pago más comunes, especialmente durante las temporadas de rebajas, el Cyber Monday, Black Friday o el Buen Fin, en los que los comercios ofrecen la posibilidad de que compres algo y lo vayas pagando en determinados meses.

En este caso regularmente puedes liquidar en 3, 5, 9, 12 y 24 meses, con tu deuda diferida en esos plazos, sin ningún cobro adicional. Es decir, si compras algo de mil pesos, esos mil te los dividen en los meses que elegiste, sin ningún interés, a menos de que te saltes algún pago.

Sin embargo, esta modalidad de pago depende de los convenios que haya entre el comercio y los bancos, pues no siempre están disponibles las compras a meses sin intereses, ni es con todas las tarjetas, por lo que deberás estar atento antes de adquirir algo.

Además, y por lo mismo que ya mencionamos en el párrafo anterior, para tener este beneficio necesitas tener una tarjeta de crédito con saldo disponible suficiente para cubrir en su totalidad el costo de lo que comprarás.

Plazos fijos

Por otro lado, también está la modalidad e las compras a plazos fijos, cada vez más comunes con plataformas como Kueski, Aplazo o Mercado Pago, que te prestan el dinero para que adquieras algo y lo vayas pagando a meses, a lo que se suman algunas tarjetas de crédito como la NU y RappiCard, entre otras de bancos comerciales, en las que puedes poner a meses casi cualquier compra, independientemente del comercio.

Pero en este caso, a diferencia de los MSI, sí pagarás intereses, regularmente más bajos que en una tarjeta de crédito, pero que al final terminarás pagando un poco más, aunque con la ventaja de que esa deuda la liquidarás con aportaciones menores, que ya incluirán el pago de una porción de ese interés.

En este caso, suponiendo que lo que comprarás cuesta los mismos mil pesos y el interés es del 10%, a 12 meses pagarías alrededor de 91 pesos mensuales, que aunque te resultará más caro que con MSI, no necesitas tener tarjeta de crédito.

Asimismo, con esta opción no es necesario un convenio entre el comercio y tu banco, pues si te aceptan el pago con una de esas plataformas, puedes ponerlo a pagos fijos, así como también ocurre con algunas tarjetas de crédito, que permiten poner a plazos las compras, regularmente, mayores a 500 pesos, o el saldo total o parcial de tu tarjeta, para que no crezca tu deuda con los intereses si no la liquidas en el siguiente estado de cuenta.

En este sentido, hay algunos bancos comerciales que también están permitiendo a sus clientes poner el saldo de su tarjeta en plazos fijos, con interés preferencial, más bajo que el común, como una medida para ir liquidando tus deudas sin que los intereses sean imposibles de pagar.

No te confíes de los pagos a meses

Sin embargo, aunque el poner una compra a meses, ya sea a Meses sin Intereses o a plazos fijos, resulta más cómoda que el tener que liquidar al instante, como al hacerlo con una tarjeta de débito, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) aconseja tener mucho cuidado con este tipo de compras.

Al respecto, el organismo refiere que de no estar al pendiente de cuándo se compra a plazos, los pagos que tienes que hacer cada mes podrían terminar asfixiándote, pues, aunque por separado parezcan cantidades chicas, juntándolas podrían terminar hasta por superar tus ingresos, e incluso hacer impagable tu tarjeta.

Para ello, además de razonar la compra y analizar si puedes pagarla, la Condusef también aconseja comprar precios, pagar a tiempo y tratar de liquidar en el tiempo establecido o incluso antes, así como usar estas modalidades a meses para comprar bienes duraderos, cuya vida útil continúe después de que liquidaste, como lo son los electrodomésticos y electrónicos como computadoras. Sobre todo, no hacerlo en compras recurrentes, como la mensualidad de la escuela o la despensa.