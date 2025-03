GENERANDO AUDIO...

Así afecta a la gasolina cambios en estímulos. FOTO: Cuartoscuro | Getty Images

El Diario Oficial de la Federación (DOF) anunció este día los porcentajes, montos del estímulo fiscal y las cuotas disminuidas del IEPS que afectan a las gasolinas, así como las cantidades por litro aplicables a los combustibles del 8 al 14 de marzo.

Disminución en estímulos fiscales a las gasolinas

Te compartimos la tabla actualizada sobre los estímulos fiscales aplicables del 8 al 14 de marzo.

Combustible Porcentaje de Estímulo Gasolina menor a 91 octanos 3.21% Gasolina mayor o igual a 91 octanos y combustibles no fósiles 0.00% Diésel 3.87%

Montos del estímulo fiscal para el periodo del 8 al 14 de marzo de 2025, aplicables a las gasolinas:

Combustible Monto del estímulo fiscal



(pesos/litro) Gasolina menor a 91 octanos $0.2069 Gasolina mayor o igual a 91 octanos y combustibles no fósiles $0.0000 Diésel $0.2746

Cuotas del 8 al 14 de marzo de 2025, aplicables a los combustibles automotrices:

Combustible Cuota (pesos/litro) Gasolina menor a 91 octanos $6.2486 Gasolina mayor o igual a 91 octanos y combustibles no fósiles $5.4513 Diésel $6.8200

En comparación con la semana pasada, los estímulos fiscales a las gasolinas magna y diésel en México tuvieron una disminución.

También se puede ver que no hubo cambio en los precios de la gasolina Premium, denominada como mayor o igual a 91 octanos, debido a que no ha tenido apoyo fiscal desde 2023, aplica de igual manera a los combustibles no fósiles.

Porcentajes del estímulo fiscal para el periodo del 1 al 7 de marzo de 2025, aplicables a las gasolinas:

Combustible Porcentaje de Estímulo Gasolina menor a 91 octanos 7.15% Gasolina mayor o igual a 91 octanos y combustibles no fósiles 0.00% Diésel 9.69%

Montos del estímulo fiscal para el periodo del 1 al 7 de marzo de 2025, aplicables a las gasolinas:

Combustible Monto del estímulo fiscal



(pesos/litro) Gasolina menor a 91 octanos $0.4618 Gasolina mayor o igual a 91 octanos y combustibles no fósiles $0.0000 Diésel $0.6872

Cuotas del 1 al 7 de marzo de 2025, aplicables a los combustibles automotrices:

Combustible Cuota (pesos/litro) Gasolina menor a 91 octanos $5.9937 Gasolina mayor o igual a 91 octanos y combustibles no fósiles $5.4513 Diésel $6.4074

Ante la disyuntiva sobre si las gasolinas suben de precio con la reducción de estímulos fiscales en esta semana, Gonzalo Monroy, director general de GMEC y especialista en temas de energía, habla ante Uno TV para explicar qué efectos tienen los estímulos a las gasolinas y cómo se ven reflejados en la adquisición de los consumidores.

¿Qué significa el acuerdo de la Secretaría de Hacienda sobre estímulos fiscales a los combustibles?

Es la cantidad de impuestos que la Secretaría de Hacienda decide no cobrar por concepto de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).

¿Cómo impacta este anuncio en el precio final de la gasolina para los consumidores?

Es un mecanismo que se utiliza para controlar los precios, que no queden muy altos o muy bajos y también depende de los objetivos de la inflación.

En ese sentido, por eso es que los precios en ocasiones se dejan subir un poco más para ganar en términos de recaudación o se bajan los precios para que los usuarios de estos combustibles no se vean tan impactados.

¿Es recomendable prever la compra del combustible para una semana cuando son anunciados estímulos a favor de la gasolina?

“Cuando se hace el anuncio el viernes, es aplicable a partir del domingo de la siguiente semana. Así que eso le permite a la gente saber si el precio va a seguir aumentando o bajando y con respecto a eso es más la cuestión.” Gonzalo Monroy, especialista en temas de energía.

¿Como consumidor es posible predecir los precios de las gasolinas o depende solo de la publicación del DOF?

Hay que considerar que algunas gasolineras se plegaron, para adherirse al acuerdo que ha aprobado la Secretaría de Energía y con eso se podrá encontrar más estabilidad de precios.

Un ejemplo es que ya puedes encontrar la gasolina magna a 24 pesos y la gasolina premium va a estar un poquito más arriba, dependerá de la cercanía y la calidad que tengan a la mano los consumidores.

¿Qué factores determinan los montos del estímulo fiscal y cómo pueden cambiar?

Principalmente hay dos variables:

Uno es la meta de recaudación , es de las más importantes

, es de las más importantes La segunda es tratar de no dar sorpresas con los precios, que no existan brincos para que suba o baje mucho el precio de la gasolina, algo que podría desestabilizar de alguna manera el mercado.

Van a ser pequeños cambios, unos centavitos de una semana para otra que se verán reflejados en el agregado.

¿Este acuerdo tiene relación con el precio internacional del petróleo o el tipo de cambio?

Esto nos lleva a los componentes del precio de la gasolina, del diésel y del gas LP en México.

Es una fórmula de cinco componentes:

1.- Depende del precio internacional, en el caso de la gasolina, es el distrito tres de los Estados Unidos es el que corresponde a la cuota del Golfo, prácticamente, donde importamos la gran mayoría de los productos.

2.- Depende de los costos de la logística, lo que nos cuesta transportarlo desde los grandes buques, las terminales de importación, manutención, distribución, todo lo que es parte de los ductos. incluso ahí viene un pequeño costo asociado a la recuperación de lo que se pierde en el robo de combustibles, el famoso huachicol.

3.- También tiene que ver con un pequeño margen de calidad entre la gasolina magna y premium

4.- Luego viene el margen de los gasolineros, que es físicamente entre uno y dos pesos

5.- Se debe incluir la parte de los impuestos, como es el IEPS

Es necesario mencionar que en los dos primeros se denominan en dólares lo que afecta los partidos internacionales y también al tipo de cambio

¿Esta medida pone en riesgo el acuerdo de 24 pesos por gasolina magna?

No necesariamente, porque aquí lo crucial es que es un acuerdo voluntario y hay que tomar en cuenta que no todas las gasolineras han entrado a este esquema.

Además, va a depender mucho de la volatilidad que estamos viendo, un ejemplo de ello son los aranceles que dijo impondría el presidente Trump a los productos mexicanos, lo que ha hecho que el tipo de cambio se dispare, cuando dice que no, empieza a bajar.

El pacto va a ser lo que le dé cierta estabilidad a los precios, ya la Secretaría de Hacienda tendrá que seguir haciendo los ajustes junto con Pemex para que la estabilidad de los precios se mantenga lo más sólida posible.

¿Qué pasa si el Gobierno deja de dar estos estímulos fiscales?

Veríamos los precios tan altos que hemos venido viendo. Hay que entender que el IEPS dio de recaudación el año pasado más de 4 mil millones de pesos.

En comparación con 2016, el IEPS tuvo un aumento en las gasolinas de más de 7 pesos, lo que significa un 80% de incremento en este 2025.

Por eso, en teoría, se trata de hacer lo de los estímulos a las gasolinas.