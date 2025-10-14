Dólar vs euro, yen, libra y peso mexicano: estas son las equivalencias oficiales

GENERANDO AUDIO...

Dólar frente a otras monedas. Foto: Shutterstock

Los primeros días de cada mes, el Diario Oficial de la Federación (DOF) publica una tabla oficial con la equivalencia entre el dólar estadounidense y otras monedas del mundo. Este documento es una referencia legal obligatoria en México para operaciones fiscales, trámites contables y obligaciones en moneda extranjera.

A continuación te diremos cómo funciona y las equivalencias vigentes para 16 divisas, incluida el peso mexicano.

Tabla de equivalencias de 16 monedas frente al dólar

Equivalencia basada en la publicación mensual del DOF, sólo presentamos 16, si quieres consultar más equivalencias puedes acudir al ejemplar del Diario Oficial de la Federación donde se especifica el tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la República Mexicana.

País / Región Moneda Equivalencia a USD Arabia Saudita Riyal 0.26670 Brasil Real 0.18780 Canadá Dólar canadiense 0.71880 China Yuan 0.14045 Estados Unidos Dólar 1.00000 Federación Rusa Rublo 0.01214 Gran Bretaña Libra esterlina 1.34625 India Rupia 0.01126 Japón Yen 0.00677 Perú Sol 0.28842 Singapur Dólar de Singapur 0.77570 Suecia Corona 0.10634 Suiza Franco suizo 1.25740 Taiwán Nuevo dólar taiwanés 0.03283 Unión Europea Euro 1.17500 *México Peso 18.4400

Cantidad equivalente en dólares (USD) por una unidad de cada moneda./ *Precio del martes 14 de octubre según DOF.

¿Por qué el DOF publica equivalencias de monedas?

Esta tabla oficial evita discrepancias en trámites legales, cálculos fiscales o conversiones contables. Además:

Tiene validez legal en contratos y obligaciones financieras

en contratos y obligaciones financieras Evita discrecionalidad , al establecer un tipo de cambio único oficial

, al establecer un tipo de cambio único oficial Da transparencia a operaciones vinculadas a moneda extranjera

¿Cuándo se usa esta equivalencia?

Este tipo de cambio es utilizado en México para: