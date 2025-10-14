Dólar vs euro, yen, libra y peso mexicano: estas son las equivalencias oficiales

dólar frente a otras monedas
Dólar frente a otras monedas. Foto: Shutterstock

Los primeros días de cada mes, el Diario Oficial de la Federación (DOF) publica una tabla oficial con la equivalencia entre el dólar estadounidense y otras monedas del mundo. Este documento es una referencia legal obligatoria en México para operaciones fiscales, trámites contables y obligaciones en moneda extranjera.

A continuación te diremos cómo funciona y las equivalencias vigentes para 16 divisas, incluida el peso mexicano.

Tabla de equivalencias de 16 monedas frente al dólar

Equivalencia basada en la publicación mensual del DOF, sólo presentamos 16, si quieres consultar más equivalencias puedes acudir al ejemplar del Diario Oficial de la Federación donde se especifica el tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la República Mexicana.

País / RegiónMonedaEquivalencia a USD
Arabia SauditaRiyal0.26670
BrasilReal0.18780
CanadáDólar canadiense0.71880
ChinaYuan0.14045
Estados UnidosDólar1.00000
Federación RusaRublo0.01214
Gran BretañaLibra esterlina1.34625
IndiaRupia0.01126
JapónYen0.00677
PerúSol0.28842
SingapurDólar de Singapur0.77570
SueciaCorona0.10634
SuizaFranco suizo1.25740
TaiwánNuevo dólar taiwanés0.03283
Unión EuropeaEuro1.17500
*MéxicoPeso18.4400

Cantidad equivalente en dólares (USD) por una unidad de cada moneda./ *Precio del martes 14 de octubre según DOF.

¿Por qué el DOF publica equivalencias de monedas?

Esta tabla oficial evita discrepancias en trámites legales, cálculos fiscales o conversiones contables. Además:

  • Tiene validez legal en contratos y obligaciones financieras
  • Evita discrecionalidad, al establecer un tipo de cambio único oficial
  • Da transparencia a operaciones vinculadas a moneda extranjera

¿Cuándo se usa esta equivalencia?

Este tipo de cambio es utilizado en México para:

  • Declaraciones fiscales
  • Auditoría financiera
  • Contratos internacionales
  • Comercio exterior
  • Créditos y cuentas denominadas en moneda extranjera

