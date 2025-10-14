Dólar vs euro, yen, libra y peso mexicano: estas son las equivalencias oficiales
Los primeros días de cada mes, el Diario Oficial de la Federación (DOF) publica una tabla oficial con la equivalencia entre el dólar estadounidense y otras monedas del mundo. Este documento es una referencia legal obligatoria en México para operaciones fiscales, trámites contables y obligaciones en moneda extranjera.
A continuación te diremos cómo funciona y las equivalencias vigentes para 16 divisas, incluida el peso mexicano.
Tabla de equivalencias de 16 monedas frente al dólar
Equivalencia basada en la publicación mensual del DOF, sólo presentamos 16, si quieres consultar más equivalencias puedes acudir al ejemplar del Diario Oficial de la Federación donde se especifica el tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la República Mexicana.
|País / Región
|Moneda
|Equivalencia a USD
|Arabia Saudita
|Riyal
|0.26670
|Brasil
|Real
|0.18780
|Canadá
|Dólar canadiense
|0.71880
|China
|Yuan
|0.14045
|Estados Unidos
|Dólar
|1.00000
|Federación Rusa
|Rublo
|0.01214
|Gran Bretaña
|Libra esterlina
|1.34625
|India
|Rupia
|0.01126
|Japón
|Yen
|0.00677
|Perú
|Sol
|0.28842
|Singapur
|Dólar de Singapur
|0.77570
|Suecia
|Corona
|0.10634
|Suiza
|Franco suizo
|1.25740
|Taiwán
|Nuevo dólar taiwanés
|0.03283
|Unión Europea
|Euro
|1.17500
|*México
|Peso
|18.4400
Cantidad equivalente en dólares (USD) por una unidad de cada moneda./ *Precio del martes 14 de octubre según DOF.
¿Por qué el DOF publica equivalencias de monedas?
Esta tabla oficial evita discrepancias en trámites legales, cálculos fiscales o conversiones contables. Además:
- Tiene validez legal en contratos y obligaciones financieras
- Evita discrecionalidad, al establecer un tipo de cambio único oficial
- Da transparencia a operaciones vinculadas a moneda extranjera
¿Cuándo se usa esta equivalencia?
Este tipo de cambio es utilizado en México para:
- Declaraciones fiscales
- Auditoría financiera
- Contratos internacionales
- Comercio exterior
- Créditos y cuentas denominadas en moneda extranjera