Durango, Tamaulipas y San Luis Potosí, entre los estados con mayor inflación en agosto

19:23 | Alejandro Villa
Foto: Cuartoscuro

El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) de agosto 2025 registró un aumento mensual de 0.06 %, cifra superior al 0.01 % reportado en el mismo mes de 2024, informó el Inegi. Con este resultado, la inflación en México se ubicó en 3.57 % anual, por debajo del 4.99 % observado un año antes. Acá te diremos cuáles son los estados y ciudades con mayores diferencias.

De acuerdo con el organismo, el nivel del INPC alcanzó los 140.867 puntos, lo que refleja el comportamiento promedio de los precios de los bienes y servicios que consumen los hogares en el país.

Estados y ciudades con mayor variación del INPC

El reporte del Inegi inflación agosto 2025 mostró diferencias regionales:

Por arriba del promedio nacional (0.06 %):

  • Durango y Tamaulipas (+0.45 %)
  • San Luis Potosí (+0.34 %)
  • Quintana Roo (+0.31 %)
  • Sinaloa (+0.30 %)

Ciudades con incrementos más notorios:

  • Matamoros, Tamps. (+0.78 %)
  • Tapachula, Chis. (+0.75 %)
  • Torreón, Coah. (+0.54 %)

Por debajo del promedio nacional:

  • Tabasco (-0.77 %)
  • Hidalgo (-0.30 %)
  • Oaxaca (-0.26 %)
  • Tlaxcala (-0.21 %)
  • Puebla (-0.12 %)

Ciudades con bajas más pronunciadas:

  • Villahermosa, Tab. (-0.77 %)
  • Pachuca, Hgo. (-0.39 %)
  • Izúcar de Matamoros, Pue. (-0.31 %)
INPC estados
Foto: Inegi

Inflación subyacente y no subyacente

El componente subyacente —que excluye bienes y servicios de alta volatilidad— avanzó 0.22 % mensual y 4.23 % anual. Al interior, los precios de las mercancías aumentaron 0.21 % y los de los servicios, 0.23 %.

En contraste, la inflación no subyacente retrocedió 0.47 % mensual. Esto se debió a la baja de 1.07 % en productos agropecuarios, mientras que los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno subieron apenas 0.02 %. En términos anuales, este componente se ubicó en 1.38 %.

Productos con mayor incidencia en la inflación

Durante agosto de 2025, algunos productos y servicios tuvieron mayor peso en el comportamiento de los precios, de acuerdo con el Inegi:

Al alza:

  • Vivienda propia (+0.27 %)
  • Loncherías, fondas, torterías y taquerías (+0.63 %)
  • Chile serrano (+34.94 %)
  • Tomate verde (+16.71 %)
  • Universidad (+1.34 %)

A la baja:

  • Pollo (-4.62 %)
  • Jitomate (-11.46 %)
  • Transporte aéreo (-9.76 %)
  • Cine (-11.00 %)
  • Aguacate (-7.36 %)

Canasta de consumo mínimo

El Índice de Precios al Consumidor de la Canasta de Consumo Mínimo (IPCCCM) reportó un aumento de 0.03 % mensual y de 3.45 % anual, menor al 4.99 % registrado en 2024. Este indicador da seguimiento a 170 productos y servicios básicos de la canasta alimentaria y no alimentaria del Coneval, lo que permite medir con mayor detalle el impacto en el gasto de los hogares.

