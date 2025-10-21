Economía mexicana cae 0.6 % en septiembre: Segundo mes consecutivo a la baja

GENERANDO AUDIO...

La economía mexicana registró una caída anual de 0.6 % en septiembre de 2025, de acuerdo con el Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE) del Inegi, con esto liga su segundo mes consecutivo en terreno negativo y mantiene la desaceleración del crecimiento nacional. El retroceso se debe principalmente al desempeño negativo de las actividades secundarias, como la industria manufacturera y la construcción, que disminuyeron 3 % anual, esto a pesar que las actividades terciarias —comercio y servicios— aumentaron apenas 0.8 %.

Industria y construcción, los sectores más afectados

De acuerdo con el informe oficial, las actividades secundarias, que incluyen la minería, manufacturas, construcción y generación de energía, acumulan dos meses con bajas consecutivas, reflejando el impacto de la menor demanda interna y externa. En contraste, el sector terciario —motor del empleo y del consumo interno— mostró un avance moderado de 0.8 % anual, impulsado principalmente por los servicios financieros, transporte y comercio minorista.

A nivel mensual, el IOAE estima un ligero repunte de 0.1 % en el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE), lo que sugiere una estabilización temporal tras la contracción observada desde agosto. Sin embargo, los analistas advierten que la economía aún enfrenta riesgos por la inflación, las tasas de interés elevadas y la desaceleración global.

Qué representa el descenso del IOAE en el bolsillo de los mexicanos

Aunque la variación mensual es marginal, la caída anual refleja una pérdida en el dinamismo productivo. Esto podría traducirse en menor generación de empleo formal, presión sobre el consumo familiar y una posible reducción en la inversión privada hacia el cierre del año.

IOAE, un termómetro anticipado de la actividad económica

El Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE) es una herramienta econométrica del INEGI que ofrece una estimación preliminar del IGAE con cinco semanas de anticipación. Su objetivo es proporcionar una visión más inmediata del desempeño económico del país, permitiendo detectar cambios en el ciclo productivo antes de la publicación oficial del indicador global.

Para septiembre, el IOAE estima:

IGAE general: -0.6 % anual / +0.1 % mensual

-0.6 % anual / +0.1 % mensual Actividades secundarias: -3.0 % anual / +0.1 % mensual

-3.0 % anual / +0.1 % mensual Actividades terciarias: +0.8 % anual / +0.1 % mensual

