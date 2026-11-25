Corte de EE. UU. revisa aranceles de Trump. Getty

El gobierno del presidente Donald Trump una nueva propuesta de aranceles contra 14 economías, entre ellas China, la Unión Europea y Japón. México quedó fuera de las medidas anunciadas, aunque Estados Unidos mantiene abierta una investigación sobre sus políticas y prácticas comerciales, que podría derivar en nuevos gravámenes.

Las medidas fueron presentadas por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), tras una investigación iniciada en marzo pasado sobre prácticas comerciales y subvenciones industriales que Washington considera perjudiciales para sus fabricantes.

De acuerdo con AFP, los nuevos aranceles no entrarían en vigor hasta dentro de un mes, periodo durante el cual las empresas y el público podrán presentar observaciones por escrito sobre las propuestas.

¿México recibirá nuevos aranceles de Estados Unidos?

Por el momento, México y Noruega quedaron fuera de las nuevas medidas arancelarias anunciadas por el gobierno de Donald Trump, debido a que ambos países continúan bajo investigación.

La USTR no se pronunció este miércoles sobre posibles gravámenes para estas dos economías, por lo que la posibilidad de que enfrenten nuevas medidas comerciales sigue abierta.

En el caso de México, la investigación ocurre en un contexto de negociaciones entre ambos países en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

¿Qué investiga Estados Unidos sobre México?

La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos mantiene una investigación sobre las políticas y prácticas comerciales de México, bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974.

De acuerdo con el documento publicado en marzo, México forma parte de un grupo de 16 economías investigadas por Washington.

Entre los elementos que analiza la autoridad comercial estadounidense se encuentran:

Superávit comercial: México registró un superávit comercial de bienes con Estados Unidos de 197 mil millones de dólares en 2025.

México registró un superávit comercial de bienes con Estados Unidos de 197 mil millones de dólares en 2025. Industria automotriz: México es el quinto mayor fabricante mundial de vehículos ligeros y pesados.

México es el quinto mayor fabricante mundial de vehículos ligeros y pesados. Exportaciones automotrices: Estados Unidos recibió el 79.7% de las exportaciones automotrices mexicanas.

Estados Unidos recibió el 79.7% de las exportaciones automotrices mexicanas. Industria siderúrgica: la producción de acero en México creció 46% entre 2000 y 2019.

El gobierno estadounidense considera que determinadas políticas de apoyo a la industria pueden generar una sobreproducción que perjudique a sus fabricantes.

¿Qué busca determinar la investigación contra México?

La USTR busca establecer si las políticas o prácticas económicas de México:

Son irrazonables o discriminatorias.

Generan una carga o restringen el comercio de Estados Unidos.

Constituyen prácticas que pueden ser sancionadas bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974.

Esta legislación exige que la autoridad comercial estadounidense realice previamente una investigación para determinar si las prácticas señaladas generan una ventaja competitiva ilícita frente a las empresas de Estados Unidos.

Hasta el momento, Washington no ha anunciado nuevos aranceles contra México como resultado de esta investigación.

¿Qué países y economías enfrentarían nuevos aranceles de Estados Unidos?

La propuesta anunciada este miércoles contempla nuevos gravámenes para productos procedentes de las siguientes 14 economías:

Unión Europea.

China.

India.

Bangladés.

Camboya.

Indonesia.

Japón.

Corea del Sur.

Malasia.

Singapur.

Suiza.

Taiwán.

Tailandia.

Vietnam.

En el caso de determinados productos chinos, los aranceles adicionales podrían alcanzar el 20%. De acuerdo con información de AP, al sumarse a otros gravámenes, la tasa podría llegar al 45%.

Para los productos procedentes de la Unión Europea y Japón, AFP señala que los aranceles totales pasarían del 10% actual al 15%, una vez que entren en vigor las nuevas medidas.

En el caso de Vietnam, se contempla una tasa del 20%, aunque todavía está pendiente la conclusión de negociaciones comerciales.

Según la propuesta de la USTR, los gravámenes no deberán superar los niveles establecidos en los acuerdos comerciales firmados con determinados socios de Estados Unidos.

Estados Unidos también propone nuevos aranceles contra Brasil

En un anuncio separado, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos propuso aranceles adicionales contra productos brasileños, incluidos aviones.

Washington argumenta que Brasil no ha adoptado medidas suficientes para atender sus preocupaciones comerciales.

La propuesta llega apenas un mes después de la reelección del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y de que su rival, Flavio Bolsonaro, respaldado por Donald Trump, se trasladara a Estados Unidos tras su derrota electoral, informó AFP.

¿Por qué Donald Trump busca imponer nuevos aranceles?

El gobierno de Donald Trump sostiene que las subvenciones y otras prácticas comerciales de sus socios favorecen una sobreproducción industrial que pone en desventaja a los fabricantes estadounidenses.

Washington considera que estas prácticas han contribuido a la entrada de productos a precios más bajos y a un déficit comercial de bienes que ha superado el billón de dólares anuales.

Las nuevas medidas también buscan recuperar los ingresos arancelarios perdidos después de que, en febrero pasado, la Corte Suprema de Estados Unidos anulara gran parte de los gravámenes impuestos por Trump tras su regreso a la Casa Blanca.

A finales de julio, el gobierno estadounidense anunció otras sobretasas contra unos 60 países, bajo el argumento de combatir el trabajo forzoso. Estas medidas también enfrentan una impugnación judicial presentada por 25 estados estadounidenses.

Para la nueva propuesta, la administración Trump recurrió a la Ley de Comercio de 1974, que ya ha sido utilizada para imponer gravámenes a sectores específicos de actividad económica.

¿Cuándo entrarían en vigor los nuevos aranceles de Estados Unidos?

Los nuevos gravámenes todavía se encuentran en etapa de propuesta y no son de aplicación inmediata.

De acuerdo con AFP, habrá un periodo de un mes para que las empresas y el público presenten observaciones por escrito antes de su posible entrada en vigor.

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