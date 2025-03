GENERANDO AUDIO...

Bolsa Mexicana de Valores. Foto: Cuartoscuro

Los constantes amagos de Donald Trump de imponer aranceles a varios países, entre ellos México, ha hecho eco en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV); sin embargo, no es una afectación mayor para el mercado nacional, aseguró Luis René Ramón, director ejecutivo comercial de la BMV, en entrevista con Pablo Valdés, en A las nueve con Uno.

“A principios de la semana hubo mucho movimiento. En la bolsa, normalmente, estamos operando cerca de 16 mil millones de pesos y esta semana, sobre todo el martes, llegamos a estar arriba de los 20 mil millones. Algo de volatilidad, pero la verdad es que la noticia no afectó mucho al mercado mexicano”, Luis René Ramón, director ejecutivo comercial de la BMV

De acuerdo con Luis René Ramón, previo a la entrada en vigor de aranceles el 2 de abril, anunciados por el presidente de Estados Unidos, el mercado mexicano se encuentra “confiado” a la buena relación que mantiene el país con la administración del republicano.

“El Gobierno federal se está esperando para tener una respuesta, una sola respuesta a todas estas medidas. Probablemente, lo veremos hasta la siguiente semana del 3 de abril y, básicamente, el mercado mexicano está a la espera. El mercado está confiado, tenemos una buena relación, la mejor relación con Estados Unidos, mucho mejor que la que tiene Canadá y, sin duda, mucho mejor que cualquier otro país”, Luis René Ramón, director ejecutivo comercial de la BMV

Será hasta los próximos días cuando se pueda definir si los valores actuales se convertirán en “piso” o “techo”.

“De lo que se decida el 2 y 3 abril de la próxima semana, se va a poder definir si este nivel en el que estamos, IPC está en 52, 53 puntos, si eso se va a volver suelo o se va a volver un techo y sobre ese número estaremos operando la próxima semana”.

“En México no hay algo que nos esté preocupando”: director ejecutivo comercial de la BMV

Durante la entrevista para Uno TV, el director ejecutivo comercial de la BMV enfatizó que en México “no hay algo que nos esté preocupando”.

“En México no hay algo que nos esté preocupando. Sí ha habido una caída, principalmente en los índices internacionales, en lo que va del año, desde que se empezaron a platicar estas medidas, pues las Bolsas han estado cayendo alrededor de un 10%, pero como tal inversión extranjera… No hay algo que no esté preocupando, los valores que tenemos aquí en México están bastante descontados. Esa historia ya está descontada, entonces, por el momento, no hay mayor activad”

Tipo de cambio fuerte, adelanta experto

Además, el director ejecutivo comercial de la BMV también adelanto que podríamos tener, en las próximas semanas, un “tipo de cambio fuerte”.

“No tuvimos gran movimiento. O sea, estuvimos un día, por debajo de 20 pesos, ayer cerramos en 20.30, hoy en la mañana estábamos en 20.35. Sí, algo de volatilidad, pero vemos, del lado del inversionista, mucho apetito por el mercado global, por tener activos en dólares… Nosotros podríamos esperar un tipo de cambio fuerte en las próximas semanas”, Luis René Ramón, director ejecutivo comercial de la BMV