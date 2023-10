El secreto del éxito empresarial en EXMA Heroes & Doers 2023

Expertos en negocios en el EXMA Heroes & Doers 2023 FOTO: facebook.com/FAnzures

El Auditorio Nacional se convirtió en un recinto de inspiración para emprendedores con el evento EXMA Heroes & Doers 2023.

32 expertos en negocios, desarrollo humano, marketing y deportes, compartieron su secreto para el éxito.

El siete veces campeón de la NFL, Tom Brady, aseguró que es clave tomar cada derrota como una lección.

“Pero qué pasa con estos que se levantan, se yerguen y dicen, okay perdí, pero tengo que ser mejor, tengo que mejorar para mi equipo. Ese es el tipo de líderes que necesitamos en todo el mundo”. Tom Brady, exjugador de la NFL

El aprendizaje constante es una herramienta para llegar a la cima, dijo Coral Mujaes, autodenominada especialista en fitness emocional.

“Me costó mucho trabajo aprender a desarrollar las habilidades que generan dinero, ¿cómo? ventas, marketing, hablar en público, ser elocuente, saber cómo cerrar un trato, cómo negociar”. Coral Mujaes, empresaria, especialista en fitness emocional

Los valores también son fundamentales, al momento de hacer negocios, aseguró el director de Alianzas Estratégicas y Contenidos de América Móvil, Arturo Elias Ayub, a los 10 mil asistentes.

“Pero si tú llegas, aunque es más difícil, a hacer tratos siendo neta, siendo honesto, haciendo las cosas bien con tu palabra de honor, el camino se te va abriendo cada vez más, más, más. Hasta que las cosas se te vuelven super más fáciles”. Arturo Elias Ayub, director de Alianzas Estratégicas y Contenidos de América Móvil

Para llegar a cada meta, esta debe ser muy clara, aunque el camino parezca aburrido. Es la filosofía del empresario estadounidense, Tom Bilyeu, considerado un experto en negocios exponenciales.

“Buscando esas metas tendrán que hacer las cosas una y otra vez constantemente. Esta es una parte de la repetición para ser bueno en algo… Y el aburrimiento mata más sueños que el fracaso, entonces tendrán que querer esa cosa, pero tan fuerte con todo su corazón”. Tom Bilyeu, empresario

19 horas de inspiración, en dos días, donde también Javier “Chicharito” Hernández, convocó a cada uno a sacar lo mejor de sí mismo.

“Lo que yo he encontrado es que lo más difícil es cuando nadie nos está viendo, que soy yo contra mí. Y que realmente me tengo que parar, tengo que hacer 60 minutos de ejercicio, y no nada más hacerlo, sino hacerlo de la mejor manera”. Javier “Chicharito” Hernández, futbolista profesional

Experiencias que invitan a pensar y hacer, aseguró la experta en Marketing Digital, Vilma Núñez.

“Cuesta la misma energía y el mismo esfuerzo mental, pensar en una meta pequeña, que en una meta grande, literalmente. Y te vas a quedar corto, probablemente a lo mejor no llegues a la meta; entonces mejor quédate corto de una meta grande”. Vilma Núñez, experta en Marketing digital