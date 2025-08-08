Empresarios mexicanos alistan misión a Washington por aranceles

GENERANDO AUDIO...

Empresarios y autoridades del Gobierno de México preparan una misión a Washington para reunirse con legisladores y funcionarios de Estados Unidos antes de que termine el plazo de 90 días de la “pausa arancelaria” otorgada por la administración de Donald Trump.

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) informó que el viaje se realizaría entre octubre y noviembre, e incluirá a representantes de los sectores más expuestos a posibles aranceles del 30%, como el automotriz y el acero.

CCE: viaje busca defender sectores clave ante aranceles

El presidente del CCE, Francisco Cervantes, explicó que la delegación será “grande” y viajará junto a funcionarios federales para dialogar con congresistas y sus contrapartes estadounidenses.

“Vamos a ver a los congresistas, la parte de Gobierno y a nuestras contrapartes con los sectores que están en tema arancelario: automotriz, acero, todo”, dijo Cervantes.

Las declaraciones se dieron tras un encuentro con el embajador estadounidense en México, Ronald D. Johnson, donde se destacó un “diálogo franco y constructivo” para buscar soluciones que fortalezcan la competitividad y la prosperidad compartida.

Relación Sheinbaum–Trump, “cordial” en momentos tensos

Cervantes afirmó que la comunicación entre Claudia Sheinbaum y Donald Trump es “muy buena y efectiva” en momentos de tensión.

“Cuando se ponen tensas las cosas, entra la llamada de la presidenta con el presidente y siempre se logran cosas”, aseguró.

La misión comercial será parte de la estrategia de México para evitar medidas proteccionistas que puedan afectar al comercio bilateral, especialmente en sectores industriales estratégicos.

