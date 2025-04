En 2026 podría México no seguir en el T-Mec: experta

La periodista financiera y maestra en economía, Alicia Salgado, analizó el impacto global y para México de la reciente imposición de una tarifa del 10% a todas las importaciones hacia Estados Unidos, medida que entró en vigor este sábado a las 00:01 horas. Salgado explicó que esta política comercial forma parte del nuevo paradigma anunciado por Donald Trump desde su llegada al poder.

Salgado advirtió sobre la posibilidad de que México quede fuera del Tratado de Libre Comercio si no se logran condiciones favorables para 2026.

“Yo creo que nosotros no estamos exentos de la posibilidad de que si no avanza una negociación favorable… eventualmente en 2026 tendríamos una posibilidad de no seguir con el Tratado de Libre Comercio”, dijo.