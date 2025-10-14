Entidades afectadas por intensas lluvias tienen baja cobertura de seguros: AMIS

GENERANDO AUDIO...

AMIS reporta baja cobertura de seguros. FOTO: Cuartoscuro

Las entidades más golpeadas por las intensas lluvias en México presentan baja cobertura de seguros, según datos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS). Veracruz, Puebla y Guerrero se encuentran por debajo del promedio nacional en protección de bienes, salud y vida.

La media nacional de cobertura es de 26%, de acuerdo con la AMIS. Sin embargo, estados como Veracruz (17%), Puebla (15%) y Guerrero (11%) están muy por debajo de ese nivel. En contraste, San Luis Potosí (27%), Hidalgo (30%) y Querétaro (30%) registran una cobertura ligeramente superior al promedio nacional.

La AMIS informó que se encuentra lista para atender a los beneficiarios cuyos bienes, salud o vida resultaron afectados por las lluvias recientes. Además, emitió una serie de recomendaciones para las personas que viven en zonas impactadas por las tormentas:

No cruzar ríos ni arroyos.

Revisar techos y desagües.

Alejarse de zonas costeras.

Disminuir la velocidad al manejar.

La asociación reiteró su compromiso de brindar atención oportuna a los asegurados y recordó la importancia de contar con una póliza ante fenómenos naturales cada vez más intensos.

