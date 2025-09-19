Estados Unidos pide a bancos mexicanos fortalecer combate al narcotráfico

GENERANDO AUDIO...

Estados Unidos llamó este jueves a los bancos mexicanos a “fortalecer” el combate al financiamiento de los cárteles del narcotráfico para frenar el trasiego de drogas.

En medio de la cruzada del presidente Donald Trump contra el tráfico de fentanilo, el gobierno estadounidense acusó a instituciones financieras mexicanas de lavar dinero para grupos del crimen organizado.

El republicano acusa a México de no hacer lo suficiente para detener el tráfico del letal opioide sintético, relacionado con decenas de miles de muertes por sobredosis en Estados Unidos. Por ello, Trump ha amenazado al país vecino y socio comercial con imponer aranceles a sus exportaciones como sanción.

El subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera de Estados Unidos, John K. Hurley, se reunió este jueves en Ciudad de México con la Asociación de Bancos de México (ABM). Las partes discutieron los “esfuerzos conjuntos para combatir a los carteles de la droga y frenar el flujo de fentanilo”, dice un comunicado.

Hurley destacó las acusaciones emprendidas en junio contra tres instituciones financieras mexicanas que, según Washington, lavaron dinero para bandas como el Cártel del Golfo y el de Sinaloa, grupos que Trump designó en febrero como “organizaciones terroristas extranjeras”.

Cinco individuos y 15 empresas vinculadas a “Los Mayos”, una de las facciones del Cártel de Sinaloa (CDS), fueron sancionados por el Departamento del Tesoro, según anunció más temprano la entidad.

En tanto que la presidenta Claudia Sheinbaum dijo en conferencia de prensa que Hurley se reuniría este jueves con el secretario de Hacienda, Édgar Amador, para dialogar sobre “investigaciones conjuntas” contra las bandas narcotraficantes.