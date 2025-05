GENERANDO AUDIO...

Estados Unidos es líder en envío de remesas. Foto: Reuters.

Estados Unidos encabeza la lista de países que más remesas envían a nivel global, de acuerdo con datos de ONU Migración. Desde hace al menos dos décadas, la economía estadounidense se ha mantenido como el principal punto de origen de estos flujos monetarios, que son enviados por personas migrantes a sus países de origen, principalmente para el sostenimiento de sus familias.

Países emisores de remesas

Según el organismo internacional, las cifras más recientes disponibles indican que, en 2022 Estados Unidos realizó envíos por 79 mil millones de dólares. En segundo lugar aparece Arabia Saudita, con 39 mil 350 millones de dólares, y en tercer sitio Suiza, con 31 mil 910 millones de dólares.

La lista también incluye a otros países de altos ingresos como Francia, Alemania y Reino Unido, donde también residen importantes comunidades migrantes. Mismas que contribuyen al sostenimiento de sus familias fuera del país.

Los países que más remesas emiten coinciden con aquellos que tienen una alta concentración de trabajadores migrantes y con capacidad económica para realizar envíos constantes. Esta dinámica ha sido constante desde hace más de 20 años, con Estados Unidos como el país líder.

Aumento global tras la pandemia

El informe también destaca un crecimiento significativo en los flujos globales de remesas. De acuerdo con el Banco Mundial y la Organización Internacional para las Migraciones, se ha registrado un incremento cercano al 20% en los últimos años, reflejando una recuperación tras la caída observada en 2020 debido a la pandemia de COVID-19.

A pesar de este crecimiento, las cifras oficiales no reflejan la totalidad del fenómeno. Según la OIM, existen flujos no registrados de remesas que ocurren a través de medios formales e informales, y que no están considerados en los datos del Banco Mundial, lo que sugiere que el volumen total de estos recursos es aún mayor.

Países receptores de remesas en el mundo

Los principales países receptores de remesas en términos absolutos son aquellos con grandes poblaciones migrantes. El primer lugar fue para India, que recibió 111 mil 200 millones de dólares; seguido por México, con 61 mil 100 millones de dólares; y China, con 51 mil millones de dólares.

También se destacan Filipinas, Pakistán, Egipto, Bangladesh, Nigeria y Alemania como naciones que registraron altos ingresos por concepto de remesas, lo cual subraya la relevancia de estos flujos financieros para las economías de países de ingreso bajo y medio.

En muchos casos, estos recursos representan una proporción significativa del Producto Interno Bruto (PIB) de las naciones receptoras y cumplen una función esencial en el acceso a bienes y servicios básicos como vivienda, salud, educación y alimentación.