Estados Unidos ya emitió la primera advertencia por falta de inglés a autotransportistas mexicanos

Hoy se emitió la primera advertencia expedida por autoridades del Departamento de Transporte en Estados Unidos (DOT, por sus siglas en inglés) a un operador mexicano que no acreditó su dominio del inglés.

Esto confirma el inicio de la nueva etapa de revisión a operadores de carga, aunque oficialmente entra en vigor hasta el 25 de junio.

“Ayer me llegó el primer warning, no es aquí en la región, me lo pasaron del cruce fronterizo en Pharr, allá en Texas”

Alfonso Millán / delegado Canacar Tijuana, Tecate y Rosarito