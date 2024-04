¿Mi Afore caduca? Qué pasa tras 10 años de no reclamar tu fondo de ahorro para el retiro

¿Qué pasa con mi Afore si la dejo abandonada? Shutterstock

Una de las prestaciones de ley de las que más atentos están los trabajadores son de las Afores, estos fondos de ahorro para el retiro se suman al resto de derechos que tienes por laboral en la formalidad, como la prima vacacional, aguinaldo y el reparto de utilidades. Te contamos qué ocurre con tus fondos luego de 10 años de no reclamarlos una vez que son exigibles.

El actual Sistema de Ahorro para el Retiro es el esquema de las Cuentas Individuales con las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore) con el cual los trabajadores con un empleo formal crean un fondo a lo largo de los años con las aportaciones patronales que hace su empleador para que sean gestionadas por estas entidades financieras y puestas en instrumentos de inversión mediante Siefores con lo que generarán rendimientos para que los recursos no pierdan su capacidad adquisitiva e incluso estén creciendo con ganancias auténticas para mejorar tu pensión.

¿Qué pasa con mi Afore si no la reclamo luego de 10 años de que son exigibles?

¿Es posible que tu Afore caduque? O ¿qué pasa con tu ahorro para la jubilación si no reclamas ese capital? Aquí te lo contamos.

Tu ahorro, del cual puedes disponer a lo largo de tu vida, aunque sólo de manera parcial, garantiza que llegues a la vejez con un fondo prácticamente intacto, y no debes perder de vista que eres el único dueño de los fondos de retiro y aunque pasen años sin que se hagan Aportaciones Patronales, Ahorro Voluntario o consultas de saldo o de movimientos, no prescribe y lo podrás reclamar como tuyo siempre.

Si pasan 10 años desde que es exigible tu fondo de retiro por haber cumplido las condiciones de edad para acceder a este, la Ley del Seguro Social dicta que recibirá ese capital desde las Afores en el Banco de México y siempre que un titular o sus beneficiarios quieran cobrarlo podrán recuperarlo sin trabas.

Cuando no se reclaman esos ahorros las Afores deben entregarlas por ley al Banco de México.

¿Cuáles son las principales razones por las que el trabajador abandona su Afore?

Pese a que se trata de un fondo que te garantiza un ingreso una vez que culmine tu vida laboral, no todos los trabajadores están al tanto de su afore, estos son los motivos principales por las que un trabajador deja de lado su fondo de ahorro para el retiro:

Dar por hecho de que tienes una Afore y que no hace falta hacer nada más al respecto hasta que te jubiles.

No tomar el tiempo para participar en la creación de la pensión.

Cambio de lo formal a lo informal a lo largo de tu vida laboral.

Fallecimiento del trabajador y desconocimiento por parte de los familiares

Simplemente olvido o desconocimiento de la existencia de tu cuenta individual.

La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro calcula que hay 18.5 millones de cuentas cuyos fondos no han sido reclamados, de éstas 9.5 millones pertenecen a trabajadores actualmente activos que no han registrado su Cuenta Individual en una Afore y otros 8.9 millones tienen fondos inactivos que no ha registrado movimientos en seis meses, de un total de 74.4 millones de Cuentas Individuales que existen.