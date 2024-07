¿Tienes 18, trabajas y no tienes RFC? SAT podría multarte con más de 13 mil pesos

Evita multas por no tener en orden tu RFC. Foto: Shutterstock

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) en México es conocido por ser riguroso en el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes. Una de las más importantes es la correcta inscripción y actualización del Registro Federal de Contribuyentes (RFC).

¿Me puede multar el SAT por no tener RFC?

Pese a que desde 2022 es obligatorio para todos los mexicanos a partir de los 18 años estar inscrito al RFC, lo cierto es que no hay sanciones para quienes no lo hagan, siempre y cuando no ejerzan trabajo remunerado, de lo contrario, el incumplimiento de esta obligación puede llevar a multas significativas, que en algunos casos pueden ascender desde los 4 mil 480 hasta los 13 mil 430 pesos.

Así queda de manifiesto en el Código Fiscal de la Federación, en los artículos 79 (donde se establecen las causas de multas) y en el 80 (donde se observan las cantidades aplicables)

Multas por no cumplir con las obligaciones del RFC

El SAT ha establecido sanciones para aquellos que no cumplan con sus obligaciones en este sentido. Estas multas pueden alcanzar los 13 mil 430 pesos y se aplican en diversas situaciones, tales como:

No inscribirse en el RFC cuando es obligatorio.

No actualizar los datos del RFC cuando se presentan cambios en la información del contribuyente.

Proporcionar información incorrecta o incompleta al SAT.

El SAT realiza revisiones periódicas y puede detectar irregularidades en cualquier momento. Por ello, es crucial que los contribuyentes mantengan su RFC al día para evitar problemas y sanciones.

Además, no contar con RFC tiene otra desventaja: te imposibilita para presentar tu declaración anual, activar tu Buzón Tributario y otras situaciones de índole fiscal, por loque tendrías que sumar los montos generados por estas sanciones a la multa expresada anteriormente de más de 13 mil pesos.

Consejos para evitar multas del SAT

Para evitar las sanciones del SAT relacionadas con el RFC, es importante seguir algunas recomendaciones:

Inscripción oportuna: Asegúrate de inscribirte en el RFC tan pronto como inicies actividades económicas que lo requieran. Actualización de datos: Cada vez que haya un cambio en tu información personal o en la de tu empresa, actualiza tu RFC inmediatamente. Revisión periódica: Revisa regularmente que la información en el RFC sea correcta y completa.

Cumplir con estas medidas te ayudará a mantenerte en regla con el SAT y a evitar las multas que pueden afectar tu economía. Recuerda que el cumplimiento fiscal no solo es una obligación legal, sino también una forma de contribuir al desarrollo del país.

¿Qué es el RFC y por qué es esencial?

El RFC es un código alfanumérico único que identifica a cada contribuyente en México, tanto personas físicas como morales. Este registro es indispensable para realizar cualquier tipo de trámite fiscal, desde la emisión de facturas hasta la presentación de declaraciones. Un RFC actualizado garantiza que el SAT tenga la información correcta del contribuyente, evitando problemas y sanciones.

La importancia de mantener el RFC al día radica en que cualquier omisión o error en este registro puede desencadenar una serie de problemas fiscales. Por ejemplo, no contar con un RFC actualizado puede impedirte realizar ciertos trámites o recibir devoluciones de impuestos.

Mantén tu RFC actualizado y evita sanciones del SAT, asegurando así un correcto cumplimiento de tus obligaciones fiscales y evitando problemas económicos en el futuro.